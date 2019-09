Roztahování a motání hadic na čas. Tím vše teprve začíná. Pak přijde hamerbox, tedy čtyřicet úderů nahoru a čtyřicet dolů s devítikilovým kladivem. Neodpočívá se, je tady dvacetikilový barel, který se pronáší tunelem. A váhy narůstají. Osmdesátikilová figurína a její tažení čtyřicet metrů tam a čtyřicet metrů zpět.

„Pak čeká třímetrová bariéra, kterou musíme překonat s lanem. Po krátké pauze jsou tu nastavovací žebříky, z jejichž pomocí musíte vylézt do výšky přibližně 1. patra, tam vzít dvacetikilové závaží a snést je dolů,“ bere si slovo sám letošní mistr Česka v ultra náročném závodě, který po disciplíně s proudnicí pokračuje závěrem, kdy mnozí už doslova padají na ústa.

„Je to běh do výškové budovy. Záleží, jaké domy jsou v daném městě konání k dispozici, většinou se ale běží tak do 11. až 16. patra. Tohle je opravdu nejnáročnější, protože se snažíte o co nejlepší výkon, ale tělo už je z předchozích disciplín opravdu vyčerpané a člověk ze sebe musí vydat maximum a zároveň je na pokraji sil,“ popisuje karvinský hasič.

„Byl to opravdu dobrý pocit, protože se mimo jiné vrátila všechna ta dřina z tréninků,“ vzpomíná pak Jaromír Hanzel na první chvíle, když se dozvěděl, že právě on je letos tím nejlepším.

Nejtvrdší hasič přežije a letos je jeden z vítězů Mistrovství Česka v tomto ultra těžkém závodě také Jaroslav Hanzel, který jako profesionální hasič pracuje v karvinské stanici.Autor: Deník / Richard Kutěj

Práci profesionálního hasiče se v Karviné věnuje již takřka patnáct let. A je z těch, kteří svou práci mají opravdu rádi. „Jste v dobrém kolektivu, můžete pomáhat při záchraně životů i majetků lidí,“ odpovídá na otázku, co ho na jeho branži nejvíce těší.

V soutěži Nejtvrdší hasič přežije už přitom není úplným nováčkem a jezdí na ni už několik let.

„Vždycky tam bylo umístění v první dvacítce, ale v hlavě jsem měl pořád myšlenku na to, že bych mohl opravdu uspět. A motivovaly mne i podmínky, které mám tady na pracovišti. V rámci směny máme i dvě hodiny povinnou fyzickou přípravu,“ dodává muž, který pak otevřeně hovoří také o psychické náročnosti své práce.

„Nejtěžší to bývá při autonehodách, tam to vaše psychika mnohdy opravdu pozná. Domů se ale snažím si práci netahat. Relax? Začal jsem včelařit, no a když máte doma i hezkou a hodnou ženu, takové zázemí pomáhá nejvíce,“ dodává s úsměvem letos nejtvrdší hasič celého Česka.