/POMOZME LIDEM, POMOZME KRAJI/ Zájem investorů o Českou republiku byl loni nejvyšší od předkrizového roku 2007. Podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka to souvisí s postupným oživováním celého evropského trhu.

Ilustrační foto | Foto: archiv

„Nejoblíbenější lokalitou byla pro investory v roce 2013 jižní Morava. Jako místo pro své investice si ji vybralo šestnáct z celkového počtu 110 investorů. V budoucnu zde vznikne 1 960 nových pracovních míst. Největší objem investic však zamíří do Moravskoslezského kraje, konkrétně 9,7 miliardy korun. Na čelních příčkách statistik se dále objevily Pardubický a Středočeský kraj," uvádí ve své zprávě Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

K nejaktivnějším v České republice patřili v roce 2013 domácí investoři, případně tuzemské pobočky zahraničních investorů, kteří do země přišli už v předchozích letech. Jak vyplývá ze statistik agentury, expanze tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny z celkového počtu 110 projektů, které CzechInvest zprostředkoval. „Přímé zahraniční a tuzemské investice, které agentura loni zprostředkovala, přinesou do České republiky téměř 48 miliard korun a pomohou vytvořit přes 10,5 tisíce nových pracovních míst," upřesnila mluvčí CzechInvestu Petra Menclová.

Nezaostávají ani zahraniční investoři

Ministr Jan Mládek uvedl, že nezaostávají ani zahraniční investoři. Podle Ondřeje Votruby, který je pověřen řízením CzechInvestu, přispěly k aktivitě investorů v ČR i investiční pobídky. „Ty jsou od novelizace ve druhém pololetí roku 2012 k investorům daleko vstřícnější, ovšem ne nadlouho. Brzy do našeho systému investičních pobídek zasáhnou nová pravidla Evropské komise, sníží podporu pro velké podniky ze 40 na 25 procent. I to investory motivovalo, aby si se svými záměry pospíšili," doplňuje Ondřej Votruba. Nejvíce zahraničních investic do země loni „přišlo" z Německa, konkrétně třináct projektů v souhrnné výši 5,9 miliardy korun. Dalšími aktivními investory byli Švýcaři (osm projektů v celkové výši 2,3 miliardy korun) a Američané (sedm projektů v celkové výši 5,2 miliardy korun).

Biocel chce investovat

Bezmála 2,5 miliardy korun chce v Paskově v Moravskoslezském kraji investovat do rozšíření stávající technologie pro výrobu viskózové buničiny společnost Biocel Paskov. Společnost Mondelez ČR Biscuit Production pak investuje bezmála 2,3 miliardy korun v Opavě. Vlastní pobídkové programy pro větší investory připravil pro letošní rok i Moravskoslezský kraj. Spolupracuje přitom s Agenturou pro regionální rozvoj.

„Hledáme cesty, jak efektivně investory přilákat a jak podpořit potřebná pracovní místa také z naší strany. Podpora státu samozřejmě je a zůstane stále hlavní, bez ní se neobejdeme. Je třeba také maximálně využívat možností dotací EU," uvedl už dříve náměstek hejtmana našeho kraje Martin Sikora.

Kraj už v minulosti finančně podpořil například studie využitelnosti bývalých areálů po těžbě a průmyslu, případně dotacemi a půjčkami podporuje malé a střední firmy s inovativním potenciálem. „Existuje možnost kombinovat státní a regionální pobídky. Může jít také výhradně o podporu vytvořených míst třeba u těch firem, které nezaměstnají požadovaný počet lidí, přesto nová místa v řádu desítek až stovek vytvoří. Lze také dotovat jiné výdaje investora než jen vytvoření pracovních míst," uvedla některé z možností popsaných ve studii ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková.