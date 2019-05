Pozornost vodohospodářů i obcí podél toku vyžaduje především řeka Olše. Její hladina stoupala poměrně rychle. Ve 4 hodiny dosáhla 1. stupně povodňové aktivity a chvíli po 7. hodině 3. stupně. Už ve středu se na případné vylití vody z koryta začali připravovat v Českém Těšíně.

"Na území města od středečního rána probíhá monitoring místních toků s ohledem na jejich rychle se zvyšující hladinu. Dopoledne strážníci městské policie společně se zástupcem úřadu vyzvedli ve skladu CO pytle s pískem a převezli je do ulice Rybářské, kde je předpoklad, že by zde mohlo dojít k vystoupení z břehů místního toku. Prozatím větší problémy se srážkami neevidujeme," informovala mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková.



V průběhu posledních 24 hodin spadlo nejvíce srážek v našem kraji v Beskydech (Šance 70 mm, Čeladénka 90mm, Lysá 90 mm, Olše 70-100 mm).

„V Jeseníkách na Bělé pak napršelo 50 mm srážek. V současnosti je tak v působnosti společnosti Povodí Odry na osmi místech 1. stupeň povodňové aktivity," upřesnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Hladina řeky Ostravice byla dnes v 6.50 hodin na úrovni 237 centimetrů, což znamená, že se za posledních 24 hodin zvýšila o 76 centimetrů. Hladina Odry ve Svinově byla dnes ve stejnou dobu na úrovni 293 centimetrů, proti včerejší sedmé hodině se tak zvýšila o více než metr a půl. Na Odře ve Svinově byl od včerejší 22. hodiny do 3. hodiny ranní dnešního dne dosažen 1. stupeň povodňové aktivity.

Vodohospodáři z Povodí Odry předpovídají, že v průběhu dnešního dopoledne bude srážková činnost ustávat a předpokládají kulminace na vodních tocích. „Povodí Odry neeviduje žádné vybřežení vodního toku,“ informovala dnes v 7 hodin ráno ve své zprávě mluvčí Povodí Odry.

Už 120 výjezdů moravskoslezských hasičů kvůli silným srážkám

Celkem 120x museli vyjet profesionální a dobrovolní hasiči z Moravskoslezského kraje od středečního do čtvrtečního rána (23.5.2019) do terénu kvůli silným srážkám, hlavně na Opavsku (57), ale od středečního odpoledne stoupal počet zásahů také na Frýdecko-Místecku (33) a Novojičínsku (22).

Jejich činnost tvořilo hlavně čerpání vody ze sklepů, garáží a dalších přízemních či suterénních částí rodinných domků, vedle toho i čištění kanalizací, propustků, větvemi zanesených koryt potoků a odstraňování bahna z komunikací, rovněž monitorovali stoupání hladin některých rozvodněných toků.

Ve třech zbývajících okresech Moravskoslezského kraje - Bruntál, Karviná a Ostrava-město - měli hasiči poměrně klid a od středečního rána celkem pouhých osm výjezdů kvůli nepříznivému počasí.

Předpověď není příznivá

Srážky z uplynulých dní částečně nasytily řeky a potoky v našem kraji. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) má navíc pršet také ve středu i ve čtvrtek.

„Ve středu jsou v působnosti Povodí Odry předpovídány srážky v úhrnu zhruba 50 mm, na čtvrtek jsou pak předpovídány denní úhrny pro Moravskoslezské Beskydy do zhruba 70 mm, pro území Hrubého a Nízkého Jeseníku do 30 mm srážek. To způsobí vzestupy hladin vodních toků v oblasti povodí Odry,“ upozornil ve své zprávě vodohospodářský dispečink Povodí Odry.

Podle prognózy vodohospodářů tak může při kulminaci toků v pátek 23. května v některých místech kraje dojít k rozvodnění menších toků (například v oblasti Jablunkovska, Těšínska, Karvinska, případně na návětrných svazích Jeseníků v povodí vodního toku Bělá).

„Dosažení 3. stupně povodňové aktivity lze předpokládat na řece Olši ve Věřňovicích a v Dětmarovicích v pátek (při kulminaci budou hladiny Olše v obou profilech na úrovni pěti až desetileté vody). Druhé stupně povodňové aktivity lze předpokládat také v některých místech na Odře i Ostravici i v menších tocích,“ informovali vodohospodáři.

Povodňová pohotovost, tedy možné vystoupání hladin až na druhý povodňový stupen, platí od středečních 8 hodin do odvolání pro Moravskoslezský kraj a části Olomouckého a Pardubického kraje.