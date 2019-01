Varováním pro nepojištěné řidiče by mohl být případ třiačtyřicetiletého nepojištěného řidiče. Vozidlem Audi A8 ve vysoké rychlosti přejel do protisměru, kde srazil chodce na vyznačeném přechodu. Zraněný muž po půl roce v nemocnici zemřel. Náklady na léčení a další výlohy činily téměř pět milionů korun, které musí motorista zaplatit. Do problémů se dostal i devatenáctiletý mladík, který si v autobazaru koupil vůz. Povinné ručení chtěl sice uzavřít, ale stále na to neměl čas. Mezitím však nepojištěným vozidlem normálně jezdil. Dva týdny po koupi vozidla způsobil nehodu vjel do křižovatky a narazil do auta jedoucího po hlavní silnici. Musí zaplatit šedesátitisícovou škodu.