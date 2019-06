Policie přijala oznámení o možném týrání zvířete 13. dubna letošního roku. „K události došlo v Havířské ulici v Karviné-Novém Městě. Podle oznámení měl někdo uchopit kočku domácí za ocas a s velkou intenzitou s ní udeřit o zem,“ řekla mluvčí policie Zlatuše Viačková.

„Ve věci bylo provedeno mnoho procesních úkonů, policisté případu věnovali náležitou pozornost. Vyhodnocením všech zjištění, informací, výslechů osob a analýzou kamerových záběrů nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Prověřováním bylo prokazatelně potvrzeno, že předmětná kočka byla mrtvá. Vzhledem ke všem skutečnostem komisař ve věci rozhodl o odložení věci podle trestního řádu,“ dodala policejní mluvčí.

Podle původních informací z dubna mělo jít o pětici chlapců, někteří jsou žáky karvinské ZŠ Družby. Případ vzbudil i velkou odezvu na sociálních sítích. Ostatně, veřejnost bývá na kruté zacházení se zvířaty citlivá a obezřetná a podobných oznámení o podezření na týrání přibývá. Šetření pak prý ale často ukáže, že šlo o mylnou informaci.

„Podněty od občanů jsou rok od roku častější. Zjišťování závad při kontrolách má však spíše stagnující tendenci a počet případů je stále podobný. Vzhledem k tomu, že chovaných zvířat je stále více, přibývá také porušování zákonů, například o naočkování a podobně,“ uvedl René Šimík ze Státní veterinární správy ČR.

V případě, kdy veterináři zjistí, že dochází k týrání zvířete, mají tři možnosti, co udělat. „Jestliže je menšího rozsahu, dáváme podnět obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a ty to řeší přes správní řízení. Když se jedná o závažný přestupek, dáváme podnět z podezření spáchání trestného činu a to pak řeší Policie České republiky,“ doplnil Šimík.