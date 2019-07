Smutný pohled na opuštěné lázně uprostřed lesů. Jánské Koupele dál chátrají

/FOTOGALERIE/ Smutek, vzpomínky na staré dobré časy a zbožné přání, aby se konečně začalo něco dít. To spojuje asi všechny, kteří měli kdy co do činění s Jánskými Koupelemi na Opavsku. V roce 2016 je koupil tenista Tomáš Berdych a podnikatel Petr Lex.

Jánské Koupele (německy Bad Johannisbrunn), dříve také Melčské lázně

Město duchů. I tak někteří přezdívají Jánským Koupelím nedaleko Starých Těchanovic na Opavsku. Kdysi to bývalo široko daleko vyhlášené lázeňské a rekreační středisko, dnes už tato zlatá éra zůstává jen ve vzpomínkách lidí. Objekty jsou zdevastované, okolí zbídačené. Roundup zůstal povolený, náhrada se těžko hledá. V Jeseníku zkouší horkou vodu Přečíst článek › „Do Jánských Koupelí jsme jezdili pravidelně především na firemní chatu za odpočinkem. Po krásné procházce v okolní přírodě jsme se také mohli občerstvit v dobrých restauracích, které se nacházely v lázeňských domech. Ale pro co jsme se tam vydávali běžně i o víkendu, byla kyselka. Stále se utvářely fronty, lidé si vodu čepovali i do barelů,“ vzpomíná Renáta Čechová a dodává, že z kyselky se vařila nejlepší káva. Poslední rekreanti opustili Jánské Koupele v roce 1993, o rok později byly zavřeny definitivně. Areál začal rychle chátrat a během několika dalších let byly lázně zruinovány úplně. V roce 2003 koupila Jánské společnost Baneba, obnovit lesk zašlé slávy se ale jejím tehdejším majitelům nepodařilo. Seriál Deníku: Důl Hlubina se proměnil v kulturní čtvrť Ostravy Přečíst článek › Po mnoha peripetiích se jim ale areál povedlo alespoň prodat. Pomyslný klíč od Jánských Koupelí tak patří tenistovi Tomášovi Berdychovi a podnikateli Petru Lexovi, kteří vlastní i zmíněnou firmu Baneba. Jánské Koupele (německy Bad Johannisbrunn), dříve také Melčské lázně, jsou bývalé lázně ležící severozápadně od Vítkova v okrese Opava, v rozsáhlých lesích při řece Moravici. Celý areál byl roku 2005 zapsán do seznamu kulturních památek České republiky.Autor: Deník / Vladimír Pryček Zůstávají památkou Všichni si od té doby kladou tu stejnou otázku: co bude dál? Podaří se vrátit areálu krev zpátky do žil? Budou objekty srovnány se zemí a vznikne tady třeba něco úplně jiného? Odpověď zní: zatím ne. Naší redakci se podařilo spojit s Petrem Lexou, kterého jsme se na další osud Jánských Koupelí zeptali. „V současné době není v této věci nic nového. Nějaké řešení máme a pracujeme na něm, ale v tuto chvíli nechci být konkrétnější,“ říká. Zloděj si z domu odnesl šperky, nářadí i čtečku knih Přečíst článek › Jánské Koupele jsou od roku 2005 zapsány na seznamu kulturních památek České republiky, a tudíž možnost, že by se například budovy zbořily, nepřipadá v úvahu. V únoru 2017 požádali Berdych s Lexou o sejmutí památkové ochrany, ale neúspěšně. Jak nám potvrdilo Ministerstvo kultury České republiky, žádný další pokus už poté neuskutečnili a Jánské Koupele dál zůstávají památkou. „Podle názoru ministerstva původní charakter památky nezanikl, nepominuly tak důvody pro památkovou ochranu souboru. Jánské Koupele jsou nadále evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a vyjmutí je možné jen na základě pravomocného rozhodnutí o zrušení prohlášení za památku za předpokladu, že by existovaly mimořádně závažné důvody pro jeho zrušení,“ uvedla Petra Hrušová z tiskového oddělení ministerstva. Pro vyjmutí ze seznamu památek by byl starosta Starých Těchanovic, do jehož katastru drtivá většina bývalých lázní spadá. „Raději bych se přiklonil k této variantě. Protože zůstanou-li Jánské Koupele památkou, neopraví je nikdo,“ míní starosta Luděk Kozák, který se mimo jiné podílí také na zabezpečení objektů proti vniknutí vandalů, kteří zde stále řádí. V rybnících, jezerech či bazénech utone ročně dvě stě Čechů. Jaké chyby dělají? Přečíst článek › Historie Jánských Koupelí



První písemná zmínka o místních léčivých pramenech je z první poloviny 17. století. Počátky lázeňství se datují do století 19., kdy v roce 1812 postavil tehdejší majitel panství Jan Tenczina první lázeňský dům.



Velkého rozmachu se lázně dočkaly za hraběte Camilla Razumovského, který je koupil v roce 1895. Blahodárné účinky pramenů sloužily k léčbě chudokrevnosti, vyhlášené byly i uhličité koupele, které pomáhaly při léčbě revmatismu, nespavosti i srdečních chorob. Původním účelům sloužily Jánské Koupele do roku 1940.



Za druhé světové války je Němci využívali jako zajatecký tábor. Rok 1945 znamenal znárodnění objektu, vznikla zde dětská ozdravovna a rekreační středisko.

