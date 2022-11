Za pět dnů slyšelo jeho novou píseň (Počkáme, co řekne) už takřka 200 tisíc lidí. V textu písně se Nohavica trefuje do amerického prezidenta Joea Bidena a „potřeby“ západních zemí konzultovat své kroky se Spojenými státy. Velkým tématem se virtuálka stala i na sociálních sítích. A to hlavně proto, že v ní ostravský písničkář reaguje právě na tragickou událost v Polsku, kde dopadla raketa a zabila dva lidi.

Pusťte si virtuálku Jaromíra Nohavici Počkáme, co řekne

Zdroj: Youtube

Písničkář čelil v březnu kritice v souvislosti s převzetím Puškinovy medaile z rukou Vladimira Putina v roce 2018. Nohavica již dříve prohlásil, že si ji nechá. Podle svých slov ji nedostal za válčení, ale zpívání.

„Nejsem příznivcem laciných gest. Vracení medailí, poklekávání, mávání vlaječkami,“ prohlásil tehdy. Následně byly zrušeny jeho jarní koncerty v Polsku a v Uherském Brodě - VÍCE ZDE.

Na březnovém koncertu ze svého bytu Jaromír Nohavica odsoudil válku na Ukrajině a řekl, že nesouhlasí s Putinem a že válka je mu proti srsti. V Ostravě-Porubě pak vystupoval na benefici pro Ukrajinu a výtěžek chtěl věnovat organizaci Člověk v tísni, ta se však od něj distancovala - VÍCE ZDE.

Hana Lipovská a Jana Bobošíková.Zdroj: Deník/Martin DivíšekYouTube Kanál Jany Bobošíkové a Hany Lipovské nazvaný Aby bylo jasno kritizuje především nynější vládu. „Každý týden nová témata, o kterých by mělo být jasno, rozhovory s osobnostmi, jejichž hlas by měl být slyšet, glosy a analýzy,“ píše se v popisku facebookové stránky Aby bylo jasno. Prostor zde dostal například organizátor protivládních demonstrací Ladislav Vrabel, bývalý premiér Jiří Paroubek nebo bývalá prezidentská kandidátka Alena Vitásková.

Text písně Počkáme, co řekne

Na Vánoce bude kapr nebo husa?

Počkáme, co řekne, pan prezident USA.

Uděláme koncert Landy nebo Klusa?

Počkáme, co řekne, pan prezident USA.

Mám teď chodit s fusem, anebo bez fusa?

Počkáme, co řekne, pan prezident USA.

Je hezčí černovlasá, anebo ta rusá?

Počkáme, co řekne, pan prezident USA.

Může tu stát socha mistra Jana Husa?

Počkáme, co řekne, pan prezident USA.

Ta raketa byla Ukrajince nebo Rusa?

Počkáme, co řekne, pan prezident USA.

Proč nám nefunguje horká vládní linka?

Pan prezident USA spinká, spinká, spinká…

Pan prezident USA spinká, spinká, spinká…

Pan prezident USA spinká, spinká, spinká…