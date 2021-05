Pro Hochbau jde o největší projekt za dlouhá léta. Mimo Hochbau se na ostravské megaproluce chystají i další projekty, které bude usměrňovat město. V následujících desetiletích tam má vzniknout plnohodnotná čtvrť pro až pět tisíc lidí!

Jaroslav Jarmar, zástupce firmy Hochbau, která zastaví část pole mezi Svinovem a Porubou, v rozhovoru pro Deník říká:

Cena bydlení stoupá o desítky procent. Jen letos zdražily některé materiály už pětkrát.

Kterou část pole vaše firma zastaví a s kolika domy počítáte?

Místní jistě pochopí, když řeknu, že to bude tam, kde rostla řepka. (směje se). Půjde o pás v poli o rozloze 77 tisíc metrů čtverečních mezi ulicemi Sabinova a Psohlavců, který se táhne podél ulic U Rourovny, Hradecká a Sokolská. Půjde o rodinnou zástavbu, plocha bude rozparcelována na velké, střední i malé pozemky. Počítáme se zhruba 75 rodinnými domy, některé budou klasické, některé řadovky, několik bude i dvojdomků, abychom ušetřili trochu místa pro zahrady.

V jaké fázi projekt aktuálně je?

Nyní jsme ve fázi projektové dokumentace. Voda, kanalizace, elektřina, vše je naprojektované. Všichni zúčastnění se už vyjádřili, svinovský úřad chtěl například několik parkovišť či určitou šířku komunikací, které také stavíme my. Pro mě až překvapivě absolutně bezproblémové bylo jednání s ČEZ – sešli jsme se u kulatého stolu s projektanty, jejich techniky a zástupci a vše připomínkovali okamžitě, čímž jsme si ušetřili týdny a měsíce mailování. Jednání bylo skutečně nadstandardní, neobjevil se žádný problém, co se řeklo, to platí, smekám. Zato vodárny…

Copak se přihodilo?

Teprve minulý týden jsme po sedmiměsíčním jednání s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi dospěli k jakési shodě a měli bychom od nich dostat souhlasné stanovisko. Tady jsem však takovéto krkolomné jednání nečekal. Pořád se něco měnilo. Začali jsme jednat 16. října 2020 a co nevidět bude 16. května 2021. To vše jen pro koordinované stanovisko, dopracování projektu pro stavební povolení se teprve bude připravovat.

Kdy vlastně očekáváte vydání stavebního povolení a tedy možnost kopnout do země? A bude vlastně na komunikace i domy jedno stavební povolení?

Stavební povolení se bude týkat budoucích komunikací a zasíťování a poté se bude zvlášť vyřizovat stavební povolení na jednotlivé domy. Jestliže první stavební povolení projde a návrh bude pevný, přejdeme k připravenému rozparcelování pozemků a začnou jednání ohledně prodejů domů s pozemky.

Takže termín vydání stavebního povolení na komunikace je klíčový milník pro zájemce o nové bydlení? Poté vyvěsíte nabídku ke koupi jednotlivých domů?

Přesně tak, budeme ale prodávat domy na klíč, tedy plně dostavěné, nikoliv například je po hrubé stavbě. Aby totiž obec převzala komunikace do své správy, musí být zastavěno celé území, aby těžká technika neničila nové silnice při další výstavbě. Veškerá výstavba bude v jednotném stylu, v němž budou různé typy domů. Nestane se, že by někde stál moderní skleněný dům a vedle něj roubenka.

Máte už nějaké zájemce o koupi?

Máme a zakládáme si je do složky. Kdo má zájem, nechť nás osloví prostřednictvím e-mailu info@hochbau.cz. Legislativní procesy jsou zdlouhavé, proto nyní ještě nejsem schopen říct, kdy budeme schopni se domluvit. Koncem roku by mohlo být jasno a mohli bychom začít s povolovacími procesy na konkrétní domy. Jakmile dojde k povolení komunikací a přípojek, budeme schopni začít tvořit jednotlivé domy.

A jaká je vaše představa? Kdy by se mohli první lidé stěhovat do nového?

Když to půjde dobře, může to být otázka dvou až tří let. Je to ale hodně neurčité, dnes je covid, na který se mnozí i vymlouvají a který zdržuje spoustu věcí.

Jaký bude orientační objem financí, které tady vaše firma proinvestuje na domy, komunikace a úpravu prostranství?

Komunikace, přeložka vysokého napětí, kanalizace, voda a elektřina nám vycházejí asi na sto milionů korun. I s domy to bude otázka i částečného spoluinvestování budoucích majitelů, kteří se na výstavbě budou zálohově podílet. Taky záleží, kdo bude chtít jaký dům. Pokud to vezmu z úhlu pohledu, jaký vypočetla banka, když jsme jim předvedli tento projekt, vychází to na finanční objem asi tři čtvrtě miliardy korun. Ale podle mě to bude spíše kolem půl miliardy, protože nelze předpokládat, že 75 rodinných domů s pozemky bude stát v průměru po deseti milionech, přestože je z té celkové částky ještě potřeba odečíst náklady na infrastrukturu. Ale zatím to je těžko odhadovat, někdo chce domek za dva miliony, někdo za pět.

Má firma takový kapitál, či případně zaručí se za ni banka, aby bylo možné postavit všech 75 domů i s infrastrukturou a prodávat je až následně, nebo bude výstavba probíhat po etapách v souladu s tím, jak se budou domy postupně prodávat?

Na část projektu kapitál je, ale ne na celý. Některé domy vzniknou bez konkrétních zájemců, ale budou i takové, které budou určené konkrétním lidem od prvopočátku a budou se na nich finančně podílet konkrétní zájemci, kteří budou moci promlouvat i do vnitřních dispozic a podobně. Není ale reálné, že bychom celý pás pole zastavěli sami a domy prodávali až následně.

Dnes jsou nejrůznější možnosti konstrukcí, půjde v tomto případě o zděné domy, dřevostavby, či o jiný typ?

Můžou to být zděné domy i dřevostavby z hotových panelů, které se přivezou a hrubá stavba za několik dnů stojí. Samozřejmě bez zateplení, střechy, vnitřních sádrokartonů a finálních úprav. Uvažujeme právě zejména o variantě z panelů, ale každý dům lze postavit i jako zděný. Všechny domy už musejí být nízkoenergetické.

Dokážete velmi orientační říct cenu nejlevnějších domů či průměrnou cenu domů, které budete stavět?

To skutečně nelze nyní říct, protože jen tento rok zdražily některé materiály už popáté! Cena železa jde nahoru neustále, zateplení, ať už polystyren nebo vata, zdražilo oproti loňsku až o 70 procent. Zdražují skládky, všechno, navíc je nedostatek materiálu.

Dochází k takovému masivnímu zdražování v důsledku „běžné“ inflace a došlo by k tomu tak jako tak, nebo jsou to další důsledky covidu?

To si netroufám říct, ale pokud to takto půjde dál, je možné, že za ty dva tři roky lidé za dům zaplatí možná až o čtyřicet procent víc, než by tomu bylo před pár lety. Materiály zdražují každý rok, ale letos to byl skutečně extrém. Stoupá také cena práce, byť ne o tolik. Ale jak se říká, žádný strom neroste až do nebe a většinou přijde zase zlevnění nebo úprava cen pro velkoodběratele a boj o to, prodat konkrétní materiál, tady bude pořád.