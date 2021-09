Podle oficiální zprávy vydané v době zahájení stavby má Ostrava za tuto stavbu zaplatit osmnáct milionů korun včetně DPH. Kdoví, kolik to nakonec bude, když momentální situace u Plzeňské ulice očividně zavání – ostravsky řečeno – zdupanou robotou?

Komentovat to nemíní radnice Jihu (kam Dubina spadá) ani Nové Bělé. Mojmír Krejčíček coby starosta Staré Bělé konstatuje, že se to stavařům „asi trošku nepovedlo“. Na druhé straně je ale docela chápe, počasí ani podmínky na místě jim příliš nenahrávají.

Dělníci jsou na cyklotrase na slovo skoupí, pouze jeden dělá rukou vlnky… že by důvod? Zhotovitelem stavby je společnost Jankostav a její vedení do uzávěrky oficiální vyjádření neposílá. Zadavatelem je město Ostrava a jeho reakce taktéž doposud nepřichází.

„Už to fakt vyhlíželo hotově, asfalt, zábradlí, značení, někdo musel ale něco udělat blbě,“ míní Michal Přádka z Krmelína, který kolem cestuje denně. Momentálně tam dva bagry strhávají povrch, dávají ho na valníky, které ho pak vyklápějí vedle silnice první třídy.

„Ostuda!“ komentují to motoristé projíždějící Plzeňskou ulicí, která coby jedna z výpadovek z města vede v jejím sousedství. Platí tu kvůli výstavbě cyklostezky „padesátka“ a vzhledem k současnému stavu uvedené dopravní omezení ještě nějakou dobu potrvá.

Kdepak hotovo! Stovky metrů nového povrchu, na němž je už dokonce nastříkáno dopravní značení, pěkně strhat a obnovit ho. Tak to vypadá na stavbě cyklotras F a U z ostravského sídliště Dubina směrem k jižním předměstím Stará Bělá a Nová Bělá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.