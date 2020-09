Jsou tu nové jízdní řády a řadu lidí štvou. Zejména ty, kdo dojíždějí do Ostravy

Úterý 1. září. Nejenže se v tento den děti a studenti vracejí do škol, ale pravidelně dochází také ke změnám v jízdních řádech. Ty se však nevracejí do předprázdninového režimu, ale tradičně se v nich objevují novinky, které cestující vítají, nebo – jako nyní – nad nimi láteří. Zatímco v Ostravě vstupuje v platnost jen minimum změn, na nepříjemnosti upozorňují lidé, kteří do krajské metropole dojíždějí odjinud. Vesměs platí, že zažité zvyky bude muset nahradit častější vyhledávání spojů. To má usnadnit nová aplikace ODISapka.

V Ostravě úpravy doznaly vesměs kosmetických změn, výjimkou je prodloužení linek 7 a 17 na novou konečnou zastávku Vřesinská. V pracovní dny tam budou zajíždět střídavě. Posílení se pak od úterka dočká zrychlená autobusová linka 78, spojující Porubu s průmyslovou zónou v Hrabové, a to na interval asi 30 minut. Dále se také rozšiřuje trend zastávek na znamení, ke kterým se nově řadí osm nových míst: Důl Heřmanice, Dolní Polanka, Hlučín–Petra Bezruče, Hraničky, Horní Polanka, Plesná–Žižkov, Skotnice a U Dluhoše. Příměstské spoje Razantnější změny se však týkají linek, které do samotné Ostravy přijíždějí. Vybrané spoje linky 352 vedené k areálu bývalé Nové huti v Ostravě jsou nově vedeny z Vratimova přes Hrabovou na konečnou zastávku Ostrava, ÚAN. Na zastávce Dřevoprodej v Ostravě-Hrabůvce je ale zajištěna návaznost na autobusovou linku 62 na bývalou Novou huť. Provoz je zastaven na lince 384. Školní rok přichází. Novinky? V regionu přibude žáků, prvňáčků ale přijde méně Přečíst článek › „Změny připravujeme tak, aby veřejná autobusová doprava byla efektivní, rychlejší a jednodušší. Soustřeďujeme se na optimalizaci jízdních řádů, aby autobusy jezdily tam, kam lidé potřebují a v čase, kdy potřebují,“ vysvětluje změny náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. Rána pro Orlovou Tato slova však jen jako prázdné fráze vnímají lidé z Karvinska. Zrychlené spoje linky 531, které mezi Hranečníkem a centrem Karviné projedou bez zastavení, mají mimokarvinské kritiky i karvinské příznivce. Všeobecné rozhořčení však vzbudilo zrušení linky 551 z Orlové do Ostravy a v souvislosti s tím úpravy na linkách 534 a 535. Právě tyto linky, které z Karviné budou do Orlové zajíždět, mají suplovat zrušenou 551. Cílem je komfortněji zpřístupnit Ostravanům doubravský DinoPark. Soud s baníkovským komandem odročen kvůli karanténě. Pokračování ve čtvrtek Přečíst článek › Na to si ale velmi stěžují Orlované, podle kterých bude autobus už do Orlové dojíždět přeplněný. „Tohle totálně vyřadí Orlováky z normálního a slušného dojíždění do Ostravy,“ zlobí se Terezie Dörrerová a přisadil si také starosta Orlové Miroslav Chlubna. „Změny v jízdních řádech nám byly oznámeny bez předchozí konzultace. Úpravy v jízdních řádech proběhnou bez ohledu na postoj města,“ uvedl v diskuzi s občany Chlubna s jasným dovětkem. „Mně samotnému se to nelíbí.“ A Orlované se táží, zda po kauzách nemocnice a nyní dopravy má ještě smysl zůstávat na mapě… K TÉMATU ODISapka umožní nákup jízdenek i vyhledávání spojů



Nově ke stažení je pro regionální cestující mobilní aplikace ODISapka. Podle zadaných míst i konkrétních zastávek dokáže vyhledat nejvhodnější spojení v dopravním systému ODIS. Prostřednictvím QR kódu také prodá jednotnou jízdenku na vyhledané spojení bez ohledu na počet a druh dopravců. Cena jízdenek zakoupených přes ODISapku je stejně jako v případě ODISky nejlevnější.

