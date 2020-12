/FOTOREPORTÁŽ/ Ve čtvrtek nově otevřenou provozovnu rychlého občerstvení KFC v centru Karviné berou milovníci rychlého občerstvení útokem.

Třetí den provozu nového karvinského KFC. Prázdno u okének nebývá, právě naopak. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Provoz od rána do večera v okénku Drive Thru, ve špičce i přes deset vozidel a s dvacetiminutovými kolonami. K tomu vytížené výdejní okénko pro „pěší“ zákazníky. Tak to dva dny po otevření vypadá v novém karvinské prodejně rychlého občerstvení KFC.