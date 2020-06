TO MÍSTO

Ve dvoře podchodu v Poštovní ulici u Kuřího rynku vznikla v prosinci nová kavárna s příznačným názvem TO Místo. „Jsme nezisková kavárna, kde zaměstnáváme lidi s postižením, je to přidružený projekt Mental Café, který funguje už sedm let a jezdíme s pojízdnou kavárnou,“ uvedl Vašek Králík s tím, že myšlenka na vlastní kamenné zázemí se rodila asi půl roku.

V době koronavirové krize měla kavárna otevřeno přes okýnko nepravidelně na základě avizovaného zájmu zákazníků, nyní už opět běží na plné obrátky. „Nabízíme kávu, zákusky, alkoholické a nealkoholické nápoje, zkrátka to, co člověk čeká v klasické kavárně,“ dodal Králík, podle něhož se v TO Místo je možné domlouvat i na konání oslav.