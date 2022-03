Tam jejich maminky musely nejprve vyřídit potřebné dokumenty k nástupu do školy a své děti hned také do sportovních kroužků, které škola nabízí. Kdo neměl aktovku, mohl si vybrat z toho, co dali k dispozici místní školáci. Zatímco maminky ukrajinských byly trochu nesvé, na jejich dětech nervozita, aspoň na první pohled, znát nebyla.

Ani na ukrajinských chlapcích, které si učitelka odvedla do čtvrté třídy. Jeden po druhém se jim pak jejich noví čeští spolužáci představili. Učitelka Kristína Adamíková prozradila, že se rusky učila a teď se jí znalosti tohoto jazyka, které ještě v hlavě zbyly, budou hodit. ZŠ Prameny přijala dvě děti do školky a osm do školy.

Zatím je domluva s novými školáky trochu obtížná, přestože všichni přikyvují, že rozumí. Zkouška je to samozřejmě i pro učitelky, které teď budou nuceny oprášit ruštinu. „Není to tak hrozné, matky něco rozumí, a děti se, věřím, rychle adaptují. Od příštího týdne budou dvakrát týdně chodit na kurzy českého jazyka a to jak děti, tak i dospělí,“ dodává ředitelka školy.

Svěřila se, že je velmi mile překvapena z reakcí českých dětí. „Jsou skvělí, lepší, než někteří dospělí. Hned teď v první hodině mi deváťáci říkali, ať na ně myslím, a když ještě někdo přijde, ať jim ho dám do třídy. Děcka chtějí novým spolužákům pomáhat. Ptají se, co potřebují v bytě, kde bydlí, že jim to seženou, dokonce že se složí ze svého kapesného. Opravdu velmi příjemné reakce,“ prozradila se ředitelka Dagmar Czinege.

Další děti půjdou na ZŠ Slovenská

Základní škola Prameny je zatím jedou za dvou základní škol, kam budou ukrajinské děti, které našly před válkou azyl v Karviné, docházet. Děti Ukrajinek, které našly útočiště na kolejích Slezské univerzity Na Vyhlídce, budou zřejmě docházet na ZŠ Slovenská, ale je možné, že jim místo v lavicích nabídnou i jiné školy. „My máme kapacitu dostatečnou, novým školákům se nebráníme,“ dodává ředitelka ZŠ Prameny.

Skupina ukrajinských uprchlíků, dočasně žijících ve Fryštátské chalupě, kde jim azyl poskytl majitel penzionu, pochází z Čerkaské a Poltavské oblasti.

„Nemáme v Česku příbuzné ani známé. Přijeli jsme sem, protože nám tady nabídli pomoc, ubytování. Nikam dál se nechystáme, budeme si hledat práci, potřebné doklady už máme vyřízené,“ říká matka školáka Mykyty, Katja. Do Karviné přijela spolu ještě s matkou a dcerou z města Kremenčuk, ze střední Ukrajiny.

Její bratr a manžel tam zůstali a bojují za svobodu Ukrajiny.