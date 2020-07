Barbora Valná, vedoucí oddělení kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu Městského úřadu Štramberk pro Deník řekla, že v poledne už měli na náměstí všechno nachystané.

„Měli jsme postavené pódium, měli jsme postavené stánky, přivezli nám obří pánev. Do oběda jsme chystali, po obědě jsme to otočili a začali jsme uklízet,“ uvedla Barbora Valná. . Z pohledu organizátorů prý jde naštěstí jen o zbytečně vynaloženou práci, mnohem hůř na tom asi budou stánkaři. „Nakoupili zásoby, dali do toho peníze, pro ně to je asi horší,“ poznamenala.

Město nerezignuje a chce dělat menší akce s ohledem na situaci. „Nevíme ale jaká bude chuť lidí ty akce navštěvovat. Jestli je ta situace neodradí,“ dodala Barbora Valná.

Razítko zrušeno se objevilo také na plakátech akce Festival pod Kaštany. Zrušení potvrdila Deníku ředitelka novojičínského městského kulturního střediska Iva Pollaková. „Zrušili jsme festival, zrušili jsme nedělní koncert Městské dechové hudby Nový Jičín a před chvíli volal organizátor Romfestu, že ruší sobotní Romfest. Co se bude konat příští týden, o tom se rozhodne v pondělí nebo v úterý,“ sdělila Iva Pollaková.

Ani novojičínské městské kulturní středisko (MěKS) naštěstí zrušením festivalu neutrpí nějakou velkou újmu. „Podařilo se nám dnes přebukovat stejný program na příští rok, dechová hudba asi nebude. V rámci Novojičínského kulturního léta máme smlouvy postavené tak, že když bude nějaké omezení, že se akce nebude moc udělat z důvodu rizika, tak nedochází k žádnému náhradnímu plnění,“ vysvětlila Iva Pollaková.

Tak v případě festivalu přišla vniveč veškerá práce pořadatelů. „Měli jsme na zahradě restaurace Nové slunce všechno nachystané, bohužel,“ dodala ředitelka MěKS.

Již v tuto dobu je také jisté, že se neuskuteční ani hojně navštěvovaná a oblíbená akce Svátek dřeva. Marina Žárský, ředitel MěKS Frenštát pod Radhoštěm řekl, že již tak lidé do této akce investovali dost sil a nehodlá ještě riskovat finanční ztrátu.

„Obvolávali jsme soutěžící, dávali dohromady rodinné týmy, připravovali všechno, ať to klapne a všechno je to k ničemu. Je to takový zmar. Nikdo neví, co v den konání bude, mám z toho strach, a nechci objednávat dřevo za desítky tisíc korun, aby tam pak nedotčené leželo,“řekl Marian Žárský s tím, že se budou snažit, aby se uskutečnily alespoň menší akce z programu Frenštátského kulturního léta.