Se svou váhou jsou častěji nespokojené ženy, které nový rok berou jako pomyslný start. Patří mezi ně také Klára Krkošková, která se rozhodla navštívit jednu z opavských tělocvičen.

„Nechtěla jsem makat pouze na strojích, to jsem si vyzkoušela již v minulosti a bohužel u toho nevydržela, nebavilo mne to. Zkouším tedy jinou formu, kde se více cvičí s váhou vlastního těla na skupinových lekcích pod vedením profíka. Mám za sebou teprve dvě hodiny, ale musím říct, že mne to hodně bavilo, snad jsem se konečně našla a doufám, že u cvičení tentokrát vydržím,“ uvedla mladá Opavanka.

Problém s vytrvalostí potvrdil i Jiří Týn, zakladatel kulturistiky v Opavě a majitel fitness centra v Opavě-Kylešovicích. „Rozhodně má smysl všechno snažení, které by vedlo ke zlepšení fyzické kondice, životního stylu. Bohužel se ale novoroční předsevzetí přeceňují. Lidé chtějí výsledky nejlépe hned, a to samozřejmě nejde,“ podotkl Jiří Týn, jenž je milovník vajíček, denně jich spořádá klidně i deset.

Pro běžného Čecha není problém přibrat přes vánoční svátky dvě kila, může jich být ale až pět. Jejich shazování ovšem trvá i několik měsíců. „Každoročně začnou do fitness centra chodit noví lidé, samozřejmě máme větší nával, většinou ale nováčci vydrží jen pár týdnů,“ pokračoval s tím, že se naštěstí najdou i tací, kteří zůstávají a dřou na sobě.

Důležitá je motivace a pevná vůle

„Jak já říkám, vše je to v hlavě, když si to v ní dobře nastavíte, máte vyhráno,“ sdělil trenér, který pomohl již mnoha svým klientům nejen zhubnout, ale především jim ukázal zdravý životní styl, který je udržitelný. Cvičení a zdravá stravou jdou totiž ruku v ruce.

Většina opavských gymů nabízí v lednu zvýhodněné akce permanentek. Například v The Beast Gym Opava si studenti zamakají v takzvaném open gymu. Po celý rok si první hodinu mohou přijít vyzkoušet zdarma ale úplně všichni. Mládež si nejen na začátku roku zakoupí vstup levněji téměř všude, kromě zmíněného The Beast Gym Opava také například v Health Parku, Just Bomb Gym Opava nebo ve Fitness Pepa a dalších.