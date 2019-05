Nový projekt. Bude mít Ostrava cvičnou nemocnici?

Přilákat do Ostravy přední stomatologické odborníky s požadovanou akademickou hodností a pokusit se otevřít stomatologickou katedru. To je společný zájem Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Katedra by vychovávala zubní lékaře, kterých je v celé republice akutní nedostatek.

Podle slov děkana fakulty Arnošta Martínka je realizace této ambiciózní vize během na dlouhou trať a bude zapotřebí silné ekonomické i politické podpory zástupců kraje i města. Fakultu i nemocnici ve střednědobém horizontu přitom čekají další nápady. Například projekt cvičné nemocnice, která by mohla vzniknout rekonstrukcí jedné ze starších budov v areálu lékařské fakulty. Nemocnice vyškolí nové řidiče sanitek Přečíst článek › „Nyní jsme ve fázi podání projektu a nejpozději ve druhé polovině roku budeme vědět, zda bude schválen. Vybudování simulačního centra by stálo téměř čtvrt miliardy korun a významně by zkvalitnilo výuku našich studentů. Cvičná nemocnice by totiž byla vybavena řadou lékařských přístrojů, simulátorů, figurín i trenažérů napodobujících skutečné situace, v nichž se budoucí lékaři i zdravotníci mohou ocitnout,“ řekl Martínek. Lékařská fakulta Ostravské univerzity letos přijme nejvíc studentů od svého vzniku Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava sehrávají v ostravském regionu v oblasti zdravotnictví, vzdělávání i vědy klíčovou roli. Potvrzuje to i fakt, že fakulta v letošním roce přijme nejvíc studentů od svého vzniku. Poslední průzkum navíc ukázal, že absolventi chtějí zůstat v regionu. OBRAZEM: „Utajená“ návštěva premiéra v Ostravě Přečíst článek › „Jsem nesmírně rád, že lékařská fakulta může s nemocnicí opět úzce spolupracovat. Zklidnění situace vítají nejen zaměstnanci fakulty, ale také naši studenti, kteří už se nemusí obávat o budoucnost své alma mater a mohou se opět plně soustředit na studium,“ uvedl děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek. Zklidnění situace podle ředitele fakultní nemocnice Jiřího Havrlanta vítají také její zaměstnanci. „Když jsem do funkce ředitele nastupoval, bylo narovnání vztahů s lékařskou fakultou jedním z prvořadých klíčových úkolů. Jsem rád, že jsme společně s děkanem našli poměrně rychle společnou řeč a shodli se na tom, že je zapotřebí co nejdříve začít jednat,“ řekl Havrlant. Oba se shodli, že fakultní nemocnice i fakulta sehrávají v regionu v oblasti zdravotnictví klíčovou roli. Nemocnice v tom, že bezesporu jako jediná v kraji poskytuje často vysoce specializovanou péči. OBRAZEM: Páteční noc v Ostravě patřila studentům Přečíst článek › Fakulta zase připravuje mediky na budoucí lékařskou profesi. Podle děkana Martínka přitom čerství absolventi stále častěji preferují pro výkon svého lékařského povolání právě ostravský region. „Podle posledního průzkumu, který jsme dělali mezi absolventy všeobecného lékařství, jich sedmdesát procent uvedlo, že chce zůstat v Moravskoslezském kraji,“ zdůraznil Martínek. Tato čísla jasně dokazují, že vznik ostravské lékařské fakulty i přes tvrdý odpor některých představitelů historických lékařských fakult byl jednoznačně krok správným směrem. Lékařská fakulta také díky navýšení finančních prostředků od státu i podpoře Moravskoslezského kraje přijme v letošním roce víc studentů. Místo přibližně 110 studentů může po navýšení financí od státu přijmout 129 mediků, dalších pět pak díky podpoře Moravskoslezského kraje. Celkem tedy ke studiu nastoupí 134 mediků. Je to nejvíc studentů od vzniku lékařské fakulty. Navýšení počtu studentů je podle něj hlavně dobrou zprávou pro všechny nemocnice regionu, které si absolventy fakulty velmi chválí. Hana Zagorová ozdobí nedělní festival Ostravský kompot Přečíst článek ›

Autor: Aleš Uher