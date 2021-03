Obec Albrechtice, která byla v období masivního dobývání uhlí těžbou ovlivněna spíše okrajově, stála obvykle trochu stranou a na hornickém Karvinsku vždy platila za dobrou adresu pro bydlení.

Ostatně i vlaková stanice nese název Albrechtice u Českého Těšína a leží na frekventované trase z Ostravy a Havířova směrem na Český Těšín a dál na Slovensko. Spojení s Havířovem zajišťuje pro Albrechtické autobusová linka MHD.

Z období socialistického rozvoje a plánování má obec, která čítá stabilně okolo čtyř tisíc obyvatel, památku v podobě panelových bytových domů, patřících nyní firmě Heimstaden a domků, které pro obyvatele vystěhované z karvinského Darkova postavila na konci v 80. let společnost OKD. Bývalé byty OKD jsou rovněž bytovky z 50. let minulého století, mezi nimiž tvoří výjimku ty obecní, postavené v devadesátých letech minulého století.

V Albrechticích mají lidé chuť podnikat. Funguje tu například Albrechtický pivovar anebo pražírna kávy Cafe Eternity.

Z koníčku se stala obživa

Lukasz Niemiec, spolumajitel Albrechtického pivovaru.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

V Albrechticích praží kávu a vaří vlastní pivo. Tyto dva příběhy místních podnikatelů mají minimálně jedno společné. Jak pivovarník Łukasz Niemiec, tak milovník kávy a majitel pražírny Michal Štusek, přišli k tomu, co dnes dělají, náhodou.

Původně to byl jejich koníček, který přerostl v jejich způsob obživy.

V bývalém areálu zemědělského družstva nad centrem obce už žádný ustájený skot nenajdeme, brownfield se proměnil v malou průmyslovou zónu, kde působí firmy SKY Paragliders a AGK steel forming. A zájem má další investor.

Stavět se ještě bude

Byť to tak na první pohled nevypadá, Albrechtice těsně sousedí se Stonavou a sídliště Nový svět, které je od centra Stonavy vzdáleno asi tři kilometry, mají tyto obce doslova napůl. Obyvatelé Stonavy, kteří si nedávno postavili dům poblíž Stonavské ulice, tak bydlí na hranici se „sousedními“ Albrechticemi, kam to do centra mají blíže než do Stonavy.

Starosta Albrechtic Jindřich Feber uznává, že obec je dlouhodobě atraktivní a lidé tu chtějí stavět, ovšem pomalu chybí pozemky pro novou výstavbu. „V minulých letech i dnes se staví, ale zpravidla na soukromých pozemcích. Nechceme tu ale žádné satelity, je to vždy jen pár domků. Zpracovává se nová verze územního plánu, takže nějaké nové pozemky pro zástavbu budou, ale na žádný skokový nárůst obyvatel to nebude. A ani to nechceme,“ říká starosta.

Dodává, že obec je i díky dobám minulým poměrně dobře vybavena. „Máme tu dobře vybavené školky a školy, českou i polskou, obchody, restaurace a také fungující zdravotní středisko. Co nás však v této souvislosti trápí, je fakt, že dlouhodobě nemůžeme sehnat dětského lékaře,“ postěžoval si starosta.

Jindřich Feber, starosta Albrechtic.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Už druhým rokem se v prostorách Dělnického domu, který vždy sloužil jako kulturní centrum obce, pohybují výhradně dělníci, případně projektanti a stavební dozor. Pokračuje rekonstrukce historického objektu, která je největší investicí v obci v posledních letech.

„Dobře se nám tu žije“

Bývalý zaměstnanec OKD, pan Stanislav Szotek, bydlí v Albrechticích 45 let a je tu spokojen. Prstem na kapotě svého auta, kterým přivezl na středisko svou maminku, mi ukazuje, kde u železničního viaduktu směrem ke stonavské farmě měla jeho rodina kdysi hospodu. „Žil tam strýc, který byl truhlářem a dělal lavice do zdejšího kostela,“ říká pyšně.

Mladá maminka Radka Uvírová je s malou dcerou na rodičovské. Pochází z Orlové a do Albrechtic se přivdala. „Jsem tu spokojená. Všude je kousek, malá bude chodit do vesnické školy, což je super. Jen nějaká práce, kdyby tu v obci byla,“ postěžovala si.

Podnikatelka to nechce vzdát

Zatímco majitelé hospody nebo restaurace možná přemýšlejí, že si najdou jinou práci, majitelka malého krámku hned vedle obecního úřadu, odhodlaně říká: „Doba je těžká a covid tomu ještě přidal, ale nějak se uživit musím“. Před pěti lety odešla ze zaměstnání a jako vyučená prodavačka si řekla, že zkusí podnikat. Dnes provozuje jediné květinářství v obci, kde kromě květin prodává, víno, svíčky a další dárkové předměty.

„Nejsem ve městě, ceny musím držet dole. Bojuju, musím se prostě uživit,“ říká sympatická žena, která pochází z Těrlicka, ale v Albrechticích postavila s manželem dům.

V Albrechticích nechtějí(?) nového investora?

Kruhový objezd v centru, pod sídlištěm v Albrechticích.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

V obci by mohla zakotvit nová firma. Zájem o prostory v bývalém zemědělském družstvu má zájem švédská společnost Rondo plast, která se zabývá recyklací plastů. Zpracovaný granulát se poté využívá v automobilovém průmyslu pro výrovu plastových dílů, například palubních desek pro automobilky Mercedes, BMW nebo Volvo.

Jenže vše je zatím jen ve fázi příprav. Proti příchodu švédské firmy se totiž mezi částí místních zvedla vlna odporu. Obcí koluje petice a šíří se nepodložené informace o možném zamoření ovzduší.

„Mrzí mě to. Ministerstvo životního prostředí vydalo v této věci souhlasné stanovisko a na vedení obce a potažmo nový vlastník teď bude muset promluvit s občany a vysvětlit jim, že se nejedená o žádný chemický průmysl, ale o vstup inteligentního investora do obce. Myslím, že bychom zájem této firmy měli spíše uvítat. Třeba proto, že vytvoří nová pracovní místa,“ říká starosta Albrechtic Jindřich Feber.

ROZHOVOR

Jak se místní škole daří zvládat pandemii?

"Už je to období moc dlouhé. Všichni toho mají dost,"

říká ředitel Zdeněk Feber

Zdeněk Feber, ředitel základní školy v Albrechticích.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

„Škola je od toho, aby do ní chodili žáci a vzdělávali se. Už je to období distanční výuky moc dlouhé,“ stěžuje si ještě před zavedením současných opatření při rozhovoru pro Deník Zdeněk Feber, ředitel Základní školy a Mateřské školy v Albrechticích.

Co nejvíce v situaci, kdy se kvůli pandemii musí učit až na výjimky na dálku, trápí učitele? A jak vše zvládají děti a rodiče?

Především je nutné říci, že distanční výuka nenahradí výuku prezenční. Škola je od toho, aby do ní chodili žáci a vzdělávali se. Do distanční výuky se zapojili všichni pedagogové, škola je dobře vybavena IT technikou s připojením na internet, takže to dobře zvládáme, ale už je to období moc dlouhé. Je toho moc na žáky i jejich rodiče, kteří jim pomáhají. Přestože se učitelé snaží pracovat s žáky na dálku, není to stejné, jako kdyby s nimi pracovali normálně ve třídě. Proto doufám, že žáci už co nejdříve nastoupí do školy.

Základní škola v Albrechticích.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Ve kterých ročnících je distanční výuka nejsložitější?

Naštěstí mohou býti ve škole děti 1. a 2. ročníků. Pro ty určitě distanční výuka není vhodný způsob vzdělávání. Ale ani pro ty další na prvním stupni. Třeťáci mají mnoho učiva a určitě by bylo lepší, kdyby i oni měli své místo ve škole. Na druhém stupni, ti kteří se snaží učit se, vzdělávat, tento způsob zvládají, ale najdou se i takoví, kteří se snaží z toho vykroutit, obelhávat tuto výuku a pak zjistí po nástupu do školy, že jim tento čas bude chybět.

V obci se hodně staví, stěhují se tam mladé rodiny s dětmi. Má škola rezervy pro nové žáky?

V současné době máme 241 žáků, kapacita školy je kolem čtyř set. V posledních letech se držíme přibližně na stejných číslech ohledně počtu žáků. Byly ale doby, kdy jsme měli dvakrát tolik žáků, avšak v obci byl velký pokles rodin kvůli stěhování za prací, zejména kvůli zavírání šachet. Nyní se opět situace zlepšuje, kdy se zde stěhují mladé rodiny do bytů nebo nově postavených rodinných domů.

K TÉMATU

Albrechtice

Rok založení: 1766

Počet obyvatel: 3900



Tip na výlet:

Dřevěný kostel

Albrechtice, Školní 812



Dřevěný kostel v Albrechticích.Zdroj: Deník / Tomáš JanuszekDřevěný kostel svatého Petra a Pavla je datován až k roku 1766. Barokní jednolodní kostel se čtyřbokou vstupní věží ukončenou cibulovou barokní plechovou bání, je postaven z mohutných dubových klád pobitých jedlovými fošnami a se šindelovou střechou. Kostel je náhradou původního dřevěného kostela který vinou povodní na nedaleké říčce Stonávce zchátral. V současné době není pravidelně liturgicky využíván.