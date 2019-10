Změna, navržená poslanci ANO, byla ve sněmovně v minulém týdnu s podporou ANO, Pirátů, SPD Tomia Okamury a několika jednotlivců z dalších stran většinově schválena. Teď čeká na schválení Senátu a podpis prezidenta. Krácení odměn má snížit motivaci ke hromadění funkcí, a peníze tak zůstanou v obecních nebo krajských rozpočtech k použití na vlastní projekty. Za Opavsko se uvedená změna týká senátora Herberta Pavery, který schválení zákona podle svých slov nechápe.

„Každý člověk potřebuje peníze, aby mohl zabezpečit svoji rodinu. Ale myslet si, že když má někdo dvě funkce, že to dělá kvůli penězům, je naprostý nesmysl. V bolatickém zastupitelstvu pracuji téměř třicet let a z toho jedenadvacet let jako starosta. Do vysoké politiky jsem se dostal díky důvěře voličů, kteří mne znali jako učitele, ředitele školy a starostu obce. V ní uplatňuji své dlouholeté zkušenosti z působnosti v komunální politice i ve školství,“ říká Herbert Pavera.

Argumentuje, že při souběhu dvou funkcí za něj nikdo práci neudělá.

„Pracuji po večerech, o víkendech i o svátcích. Mám to štěstí, že pro mě je tato práce i koníčkem a práce pro lidi a s lidmi mě nesmírně baví. Bohužel závist ruku v ruce s populismem dnes rozděluje naši společnost,“ řekl senátor Pavera.

A dále dodal: „Poslanci, kteří schválili, že politici nemají mít placené plně dvě souběžné funkce, vůbec neřešili ostatní politiky. A co rektoři, ředitelé nemocnic, právníci a další mohou pracovat ve dvou funkcích a plně brát odměnu za svoji práci? Věřím, že zákon se dostane před Ústavní soud a ten ho zruší jako nespravedlivý.

Senátorem s dalším příjmem, kterého se nový zákon netýká, je ředitel Slezské nemocnice Ladislav Václavec a tomu starosti nedělá.

„Na rozdíl od starostů si já pro práci v Senátu nechávám plat krátit formou neplaceného volna a takových je nás víc. Takže pokud by nový zákon zahrnul i ostatní senátory s dalšími příjmy, nebránil bych se mu. Nic by pro mne v podstatě neznamenal, změnil by pouze formu,“ konstatuje Ladislav Václavec.

Snížení platu představuje konkrétně 0,4násobek odměny, která by jinak uvolněnému členovi zastupitelstva obce i kraje náležela. Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí zhruba od 39 tisíc do 111 300 korun. Hejtmani mezi 117 200 a 128 900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad je 82 400 korun.