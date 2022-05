Více než devět let chodí Leona Juřicová na zasedání zastupitelstva Frenštátu s jedinou otázkou. Jak to vypadá s výstavbou chodníku mezi restauracemi U Bačů a Siberie? Město dělá, co se dá, bývá obvyklá odpověď. Na posledním zastupitelstvu zaznělo, že už bylo téměř vydané stavební povolení, jenže někdo podal námitku. Místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm Pavel Mička uvedl, že případ řešil krajský úřad, který námitku jednoho občana z dotčeného místa proti stavbě zamítl.

„Námitku proti realizaci tohoto záměru krajský úřad vyhodnotil jako nedůvodnou, ten občan se ale proti tomuto rozhodnutí odvolal, a tak to teď řeší ministerstvo dopravy,“ vysvětlil místostarosta Frenštátu.

Leona Juřicová upozornila, že na cestě mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Frenštátem pod Radhoštěm se nedlouho před jednáním zastupitelstva odehrály v jednom jediném dni tři nehody. „Ten úsek je opravdu nebezpečný, nedá se tudy normálně projít,“ poznamenala a ptala se zastupitelů, jak je to s dotací, bez níž radnice nechce zmíněný chodník stavět. Vedoucí odboru investic a rozvoje Luboš Drachovský jí odvětil, že žádost o dotaci je podaná, ale protože město nemá stavební povolení, řízení o dotaci je zastavené, právě kvůli zmíněnému odvolání.

“Zajímalo by mě, jestli nám vůbec chce někdo pomoci. Neříkejte, že s tím nejde nic dělat. Pomozte, jde o bezpečnost občanů,“ apelovala Leona Juřicová.

Tak jako na předchozích zasedáních vyjádřila valná část zastupitelů Frenštátu obyvatelům podporu a slíbila, že udělají vše proto, aby se s chodníkem pohnulo. Jediný, kdo otevřeně vystupuje proti stavbě, je místostarosta Jiří Unruh, podle nějž je by investice do chodníku byla příliš drahá. Navrhuje jiné řešení. „Myslím, že by pomohlo úsekové měření, aby tam auta jezdila pomaleji a ta nebezpečná místa, jako například u svodidel, by šlo řešit nějakou lávkou,“ míní Jiří Unruh.

První volání po chodníku podél Rožnovské ulice se ozvalo už před 33 lety, kdy na to, že chybí, poukázala obyvatelka Frenštátu pod Radhoštěm Dana Bražinová. V lednu roku 1993 zaujala dopravní komise k věci kladné stanovisko, jenže to bylo vše. V únoru 1996 sepsali místní obyvatelé petici s požadavkem o vybudování chodníku. Do roku 2000 se ale opět nic podstatného nestalo a pak se radnice obhajovala tím, že pozemky vlastnilo asi patnáct majitelů. Po nějaké době záležitost opět otevřela Leona Juřicová.