O linky z Mošnova do Vídně a Mnichova projevil zájem jeden dopravce

Do dnešní 14. hodiny mohli dopravci posílat své nabídky do výběrového řízení na provozovatele pravidelných leteckých linek z Letiště Leoše Janáčka v Mošnově do Vídně a Mnichova. Na krajském úřadě v uvedeném termínu přistála jediná žádost.

Letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Sonnek