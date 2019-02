/FOTOGALERIE/ Jak oslavit Den dětí? Mladí plavci z KPS Ostrava dostali dárek už dnes. Dvě hodiny strávili v porubské kryté padesátce s českou reprezentantkou Barborou Závadovou, účastnicí olympijských her v Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016.

„Bylo to perfektní,“ shodli se rodiče začínajících závodníků, kteří dění v bazénu sledovali z tribuny. Zájem byl obrovský, někteří účastníci přijeli z Bohumína i Havířova.

Stovka dětí od čtyř let až po žáky ze 7. tříd základních škol nejlepší českou plavkyni let 2011, 2014, 2015 a 2016 nejdřív na břehu podrobila křížovému výslechu, pak sama ukázala své pokroky ve vodě a vzápětí s obdivem sledovala, co jim v bazénu předvedla dvojnásobná olympionička.

„Tyhle akce mám moc ráda. Kontakt s někým, kdo už má výsledky, je důležitý. Dětí vidí, jak se má správně plavat, a když to vydrží, může jim to pak přinést i to cestování po světě,“ byla s průběhem zábavného odpoledne spokojená Barbora Závadová, která se před týdnem vrátila z osmiměsíční přípravy v Austrálii.

Její specializací je polohový závod na 400 metrů, proto svým následovníkům vzorově předvedla motýlka, znak, prsa i kraul. „Jsem ráda, že jsem tady mohla být, bylo to moc příjemné,“ podělila se o své pocity zkušená pětadvacetiletá reprezentantka.

„Dětem to dalo neskutečnou motivaci dál trénovat. Viděly a slyšely, že Barča začinala stejně jako ony v malém bazénku v Ostravě,“ řekla trenérka KPS Ostrava Petra Formánková, která celou akci skvěle moderovala. „Malé děti z plaveckých kurzů to možná ještě tak moc nevnímaly, ale žákům ze 4. až 7. sportovních tříd, kterých tady bylo hodně, to určitě nasadilo velkého brouka do hlavy. Poznali, že velkou dřinou a pílí se dá dostat až na olympiádu,“ konstatovala Formánková.

Kromě společného zážitku ve vodě si děti odnesly i Bářinu fotku s vlastnoručním podpisem, na kterou si musely vystát dlouhou frontu.