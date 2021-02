„Zájem zaznamenáváme již delší dobu a určitě nás těší, že stále trvá. Důvodů může být více – Policie České republiky je jeden z nejstabilnějších zaměstnavatelů, má v očích veřejnosti, řekněme, dobré jméno a v našem regionu se může jednat také o socioekonomické hledisko,“ uvedla Pavla Jiroušková, mluvčí moravskoslezské policie . Svou roli sehrává i náborový příspěvek, který se v závislosti na regionech pohybuje od pětasedmdesáti do 150 tisíc korun. „Za Moravskoslezský kraj je to konkrétně 75 000 korun,“ dodala Jiroušková.

Podmínky

Z celkového počtu uchazečů ale podmínky pro přijetí nakonec splní zhruba jen třetina. Zejména mladí lidé mají problémy s fyzickou kondicí. Testy ale mohou opakovat. „Takže po krátkodobém nebo i dlouhodobějším trénování ke splnění dochází,“ řekla Jiroušková.

Horší je situace u psychotestů. „Věková hranice osmnáct let pro uchazeče koresponduje s osobnostní stránkou a úzce souvisí s výběrem povolání. Co se týká psychologického vyšetření, může se opakovat, ale až po uplynutí dvou let nebo po souhlasu psychologa s opakováním již po jednom roce,“ doplnila mluvčí.

Plat

A jaký je plat policistů? Jak vyplývá z informací zveřejněných na policejních webových stránkách, nastupující policista bez praxe nebo do tří let praxe se středním vzděláním s maturitou pobírá hrubý služební příjem od 25 720 korun. „Průměrný plat příslušníků Policie České republiky v roce 2020 byl 50 509 korun,“ uvedlo policejní prezidium.

Podle Jirouškové práce u policie skýtá i další výhody. „Jedná se o jistotu stabilního zaměstnání, pravidelný plat, motivační ohodnocení, kariérní postup a další. To jsou prvky, které v současné době nemusí být samozřejmostí u jiných zaměstnavatelů,“ řekla mluvčí.

Tradice

Peníze a jistoty však pro mnohé nejsou hlavními faktory. „Bylo to mé přání od dětství. Vždycky mě bavilo pomáhat lidem, zajímala jsem se o bezpečnost a kriminalistiku. V rodině máme několik policistů,“ řekla Deníku před několika lety tehdy pětadvacetiletá Veronika poté, složila slavnostní slib a nastoupila na jedno z ostravských oddělení.