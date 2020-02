V Itálii počítají lidi nakažené koronavirem na stovky (mrtvých je přes deset), v ostatních zemích – zejména jižní, západní a severní Evropy – na jednotky, nejvýše desítky. Česko je stále bez jediného případu výskytu koronaviru. A přestože je podle všeho jen otázka času, než se virus objeví u nás, nabádají orgány veřejnost ke klidu – avšak obezřetnosti.

PANDEMICKÝ PLÁN JE PŘIPRAVENÝ

„S ohledem na aktuální situaci nelze vyloučit, že se k nám případ nákazy koronavirem nedostane. Nicméně Česká republika je na takový scénář připravena, preventivní postupy ochrany zdraví našich občanů fungují a je připraven k aktivaci Pandemický plán. Neustále sledujeme průběžný vývoj a jsme připraveni obratem reagovat na případné změny,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva zdravotnictví David Šíma.

Podle krajské hygienické stanice je nyní základem zvýšená dezinfekce rukou.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, je občanům k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

„A to jak doma, tak i na společenských a kulturních akcích či ve veřejných budovách. Vydali jsme doporučení častěji dezinfikovat toalety, více uklízet na pokladnách a podatelnách, kde dochází ke styku s lidmi,“ řekla Deníku ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová s tím, že stanice včera vydala také praktický návod pro obce a pořadatele akcí, kterým by se měli řídit. Kromě zvýšených hygienických požadavků ale prozatím hygienici nabádají ke klidu.

RESPIRÁTORY? STÁLE NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ

V regionu je nadále vysoká poptávka po rouškách a respirátorech, kterých je nadále nedostatek. „Zásoby respirátorů jsou zcela minimální, a ty, které dorazily, se obratem rozprodaly. Zbytkovým zbožím se snažíme zásobit alespoň společnosti, které pracují například s chemikáliemi, ale běžně k dostání respirátory a roušky prakticky nejsou,“ uvedl generální ředitel firmy Canis Leonard Mynář, podle něhož velcí dodavatelé nejsou schopni říct, kdy respirátory a roušky budou. „Padají mnohdy až květnové termíny.“

A první případy davového šílenství registrují i v obchodních řetězcích. „V posledních dnech je zvýšená poptávka po hygienických potřebách a trvanlivých potravinách,“ prozradila prodavačka Kauflandu v ostravském nákupním středisku Karolina. „Nikdy nevíte, co přijde. Nějakou dezinfekci navíc jsem dnes přikoupila,“ svěřila se Hana Partyšová, jedna z včerejších zákaznic.

DBEJTE O HYGIENU, VÍC NENÍ NUTNÉ

Větší zásobování je ale podle odborníků prozatím přehnané. „Zatím se skutečně jedná jen o vhodná preventivní opatření v oblasti hygieny a žádné další kroky nejsou nutné,“ uvedla Svrčinová, jež ale nadále pochopitelně nedoporučuje vycestovat do postižených oblastí, zejména v jihozápadních zemích Evropy.

„Pokud tam lidé vycestují nebo už vycestovali, měli by sledovat svůj zdravotní stav. Jestliže nás po návratu z těchto destinací kontaktují lidé profesí jako je masér, fyzioterapeut, učitelka a další, kteří přicházejí do kontaktu s lidmi, zajistíme jim na vyžádání karanténu,“ informovala veřejnost Svrčinová, podle níž hygienici situaci monitorují a jsou průběžně v kontaktu s krajským úřadem, hasiči, letišti a vytipovali také regionální vodovody, kde je potřeba zvýšit chloraci. V případě jakýchkoliv dotazů se mohou lidé na hygieniky kdykoliv obrátit.

CITACE

„Postupujte stejně, jak o při chřipkové epidemii,“ radí stručně ministerstvo zdravotnictví.

K TÉMATU

Jak je vhodné se chránit před nákazou?



- vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní

- dodržovat základní hygienická pravidla

- používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s nakaženými lidmi

- nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí

- jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním: při kýchání a kašlání by měli řádně užívat kapesníky, nejlépe jednorázové, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou

K TÉMATU

Anketa

Obáváte se hrozby rozšíření koronaviru u nás a připravujete se nějak na takovou možnost?

Zdeňka Horová, Ostrava

"Pochopitelně mám obavy z rozšíření koronaviru. Nákaza je čím dál blíže a je otázka času, než dorazí i k nám. Snažila jsem se sehnat respirátory, ale nikde nejsou, tak mám jen roušku. Žádné zásoby zatím nenakupuji. Člověk by měl doma mít zásoby aspoň na deset dní, ale nepřeháním to. Vrátila jsem se zrovna z Kambodže, kde je jeden nakažený, a má to jednu výhodu, letiště ve světě jsou prázdná, protože nikde nejsou Číňané."

Pavlína Vojtěchová, Frýdek-Místek

"Určité obavy mám, jsou to obavy z neznámého. Ale nijak zvlášť se na koronavirus nepřipravuji."

Alena Gajovská, Karviná

"Trochu obavy mám, zdá se mi, že se to začíná vymykat z rukou. Zatím ale o zvláštním opatření neuvažuji, ale dodržuji zásady jako běžně proti chřipce, užívám vitamín C a vyhýbám se kolektivům."

Věra Růčková, Fulnek

"Nemám. Považuji to za mediální vlnu, která vyvolává strach a paniku, tak důležitou pro ovládání veřejnosti. Alespoň v ČR."