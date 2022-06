Od města se současná silnice zlomí vpravo, kde vznikne křižovatka, po níž se bude najíždět na nový úsek obchvatu. Do konce roku bude možní jezdit vpravo směr Český Těšín. Během podzimu chtějí stavbaři napojit úsek nové silnici, po němž se bude jezdit k Darkovskému mostu a vlevo do Stonavy.

Omezení jsou rozvržena do třech etap a potrvají do konce roku. Během léta se bude zhruba 200metrovým úsekem jezdit kyvadlově, na semafor. První etapa začíná 7. července a potrvá do 14. srpna. Druhá pak od 15. srpna do 16. září. Při pracích ve třetí etapě, která potrvá do konce roku, se bude jezdit jedním pruhem v každém směru jízdy. Informace se objevila na úřední desce.

Podívejte se na stavbu na snímcích z dubna 2022

Práce na stavbě obchvatu pokračují separátně hned na třech místech. U Darkovského mostu se buduje podchod, který později překryje vozovka. Přes Olši poblíž železničního mostu se staví ocelový silniční. Omezení dopravy kvůli stavbě je také při napojení na ulici Nádražní na druhé straně města. Tam se jezdí kyvadlově a stavbaři budují novou rampu, po níž budou auta sjíždět na obchvat z Ostravské ulice. Celý obchvat by měl být hotový na začátku léta 2023.