Chystáte se k holiči nebo na pedikúru? Pak nezapomeňte, že potřebujete mít negativní antigenní test na koronavirus. Ovšem, kde si takový test v odlehlém koutu země na česko-polsko-slovenském pomezí zajistit?

S řešením přišla obec Mosty u Jablunkova, která v pátek spustila službu v těchto časech nanejvýš potřebnou. Na parkovišti u základní koly bude dvakrát týdně mobilní odběrové místo, kde vám zdravotnice udělá antigenní test.

Sanitka se zázemím a vedle lavice krytá igelitovou střechou, kterou dodali místní dobrovolní hasiči. Tak vypadalo inkriminované místo v pátek krátce před polednem. A právě čtyři hasiči byli prvními testovanými. U všech byl test negativní.

„Paní zdravotnice provedla odběr skutečně citlivě. Opravdu nelhala, když říkala, že to dělá něžně,“ smál se jeden z hasičů, jemuž však prý hrot tamponu v nosohltanu nedělá dobře. I jeho odběr dopadl dobře.

První hodinu kromě hasičů nikdo nedorazil, ale jak říká místostarosta Mostů u Jablunkova Martin Procházka, víceméně se s tím počítalo.

„Dnešní den beru jako zkušení. Větší smysl to bude mít příští týden, až se otevřou služby. Nicméně je třeba, aby si zdravotnice vyzkoušela, že má k dispozici všechno, co potřebuje a případně bychom vyřešili nedostatky. Zatím jsme ale na žádné nepřišli,“ prozradil přímo na místě místostarosta Procházka, který očekává, že víc lidí přijde na testy, až se informace o této služba dostane více mezi lidi a budou ji potřebovat. „Čekám, že v úterý už bude zájem větší,“ dodává.

Před nedělní mší na test

Antigenní testy na tomto místě může podstoupit kdokoli, není to služba pouze pro obyvatele obce, jak prozradil místostarosta. Test se hradí ze zdravotního pojištění, testovaný nic neplatí. A jak dodal Martin Procházka, tato služba, kterou obec domlouvala s pomocí pracovnice Krajského úřadu v Ostravě a poté objednala u soukromé firmy, nebude nic stát ani obec.

„V podstatě je to reakce na to, že v nejbližších týdnech, možná i déle budeme všichni muset k holiči, možná i do kostela nebo do hospody s negativním testem,“ takže se taková o služba bude lidem určitě hodit,“ říká Procházka.

Tak jako v jinde, i v Mostech testy dělají i praktičtí lékaři, ale takto se jim aspoň uvolní ruce. Navíc už snad začnou očkovat.

Podobně snad brzy budou moci test a potvrzení o negativním výsledku využít lidé, kteří budou chtít vyrazit do Polska nebo na Slovensko. Až se otevřou hranice.