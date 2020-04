Ani v průběhu Velikonoc nepřestali hasiči pomáhat s repatriací občanů, kteří se do vlasti složitě vracejí kvůli opatřením proti šíření nemoci COVID-19, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2.

Foto: HZSMSK

"Od čtvrtku 9. dubna 2020 do pondělí 13. dubna 2020 dorazilo do kraje ze zahraničí 52 obyvatel - z toho 14 ve čtvrtek, 13 v pátek, 13 v sobotu, 9 v neděli a 3 v průběhu Velikonočního pondělí do 18 hodin," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.