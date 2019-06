Například se otevřely nejvýznamnější prostory Nové radnice, které si přišlo prohlédnout bezmála pět set lidí, prohlédnout si noční Ostravu z výšky si pak vyjelo ještě o tři sta lidí víc. Dorazili návštěvníci z Ukrajiny, Plzně, Košic i Lanškrouna, kterým na nejzvídavější dotazy odpovídal primátor Tomáš Macura.

Bohatý program byl připraven i v secesní budově Hasičského muzea v Ostravě-Přívoze, kam zamířily další stovky návštěvníků.

Letos se již podeváté připojilo Hasičské muzeum města Ostravy k projektu Ostravská muzejní noc. V sobotu dne 8. června 2019 se tak od 17 hodin až do půlnoci mohli zájemci bezplatně podívat nejen do muzea, ale také na připravený doprovodný program. Zajímavé muzeum se nachází od roku 2005 v Ostravě-Přívoze, kde sídlí v secesní budově někdejšího německého sboru dobrovolných hasičů. Na původní dům navazuje moderní přístavba, která citlivě propojuje historický objekt se soudobou architekturou. Hasičské muzeum města Ostravy je součástí Stezky technických atraktivit, která virtuálně spojuje dvanáct objektů technického rázu. V rámci Ostravské muzejní noci bylo pro návštěvníky připraveno několik dynamických ukázek, především zásahy hasičů s historickou technikou a v historických uniformách. Zhruba devět stovek návštěvníků se tak v kontrastu s vystaveným moderním vybavením mohlo podívat, jak dlouhou cestu ušla hasičina v průběhu uplynulých let. Zaměstnanci hasičského muzea měli pro veřejnost připraveno občerstvení, nechyběl rozšířený výklad k jednotlivým exponátům a samozřejmostí byla možnost vyzkoušet si práci hasiče na vlastní kůži. Toho využívaly nejen děti, které radostně pumpovaly ručními stříkačkami vodu, ale ani tatínkové, které zajímaly především technické exponáty se spalovacím motorem. Hasičské muzeum města Ostravy je otevřeno s výjimkou pondělí denně, v týdnu do 17, o víkendech do 13 hodin.

HZS MSK

Netradiční lokalitou mezi všemi dalšími však bylo Národní zemědělské muzeum v Dolních Vítkovicích, které je teprve ve výstavbě. Několik stovek návštěvníků tak mělo unikátní příležitost zjistit, jak se staví muzeum, jaký bude finální projekt a cokoliv dalšího, co je k budoucím expozicím zajímalo.