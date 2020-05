Před třemi lety ale obec začala v revitalizací nejvýše položeného rybníka, který byl ve své době zásobárnou vody pro koupaliště.

„Musel se odtěžit materiál z prostoru bývalého rybníka, byly tam betonové panely, asfalt, pneumatiky anebo stavební suť. Práce na rekonstrukci břehů, hráze i výpustě jsou u konce a teď budeme čekat, za jak dlouho se rybník napustí. Kromě zadržování vody v krajině by v části biotopu měli najít své místo obojživelníci a další živočichové,“ říká starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek s tím, že nyní bude rybník vypadat jako zhruba před 100 lety.

Vydáte-li se z Ďáblovy kolonie na okraji obce lesem dolů k rybníku, jdete po nové asfaltce. Tento asi 400 metrů dlouhý lesní úsek cesty je opraven a osazený několika informačními tabule, lavičkami a nechybí ani hmyzí hotel. To bude hotovo do konce června.

Změny si pochvalují i místní. „Moc se nám to tady líbí, je to příjemná procházka, dokonce i lavičky tady jsou,“ svěřila se rodinka, kterou jsem na stezce potkal.

Úplně hotovo ale ještě není. Cesta lesem totiž (ne)končí v trávě, dál vede jen úzká lesní pěšina. Starosta Pavel Buzek vysvětluje, že už se pracuje na napojení cesty s prostorem, kde bývalo koupaliště.

„Projektanti mají za úkol vytvořit okruh okolo rybníka tak, aby se tam dalo jezdit s kočárkem či na kole. Rádi bychom měli také spojnici k fotbalovému hřišti nad rybníkem a samozřejmě chceme také dokončit propojení stávající stezky, která vede lesem, s prostorem, kde bychom v budoucnu chtěli mít venkovní sportoviště,“ říká starosta.

Co by to tam chtěli obyvatelé obce mít, k tomu se budou moci vyjádřit. Obec jim k tomu dá prostor.