OBRAZEM: Nepropásněte jej, pohár Ligy mistrů z Baník Expo v Ostravě brzy zmizí

Samotnou výstavu ke sto letům fotbalového Baníku Ostrava si mohou lidé ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích v krajské metropoli prohlédnout ještě pět týdnů, až do konce října, pouze do neděle tam však bude vystaven pohár pro vítěze Ligy mistrů, který z Milána do Ostravy přivezl její někdejší vítěz Marek Jankulovski.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Přijďte se podívat na pohár pro vítěze Ligy mistrů ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic. | Foto: Deník/Petr Jiříček