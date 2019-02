ANKETA, FOTOGALERIE/ Vítkovická nemocnici vybavila jeden z pokojů nábytkem a doplňky ve stylu 60. a 70. let. Senioři sem chodí vzpomínat a odpočívat.

Pokoj s nábytkem a dalším vybavením z 60. a 70. let minulého století vrací pacienty oddělení následné péče Vítkovické nemocnice o desítky let zpátky. Do dob, kdy třeba byli zdraví a užívali si radostnější dny svého života.Gauč, stůl, křesla i knihovna v pokoji o velikosti 4krát 8 metrů navozují okamžitě dojem, že se člověk vrátil o několik desítek let zpátky. Pětaosmdesátiletá Marie Honová je jednou z pacientek nemocnice, která do pokoje chodí nejčastěji. A jak sama říká, také tady chodí ráda.

