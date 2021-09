Hlavní program čtvrtého ročníku Road Circusu odstartoval v 16 hodin, trénink kaskadérů mohli lidé sledovat už od 12 hodin.

Závodili nejen motorkáři, ale také děti na odrážedlech, muži běželi 200 m sprint a dráhu si proběhli i dva jezdci na koních. Tomu všemu sekundoval maskot koník AXEL s nápisem Moje srdce bije pro JIH.

Kaskadérská show Road Circus, září 2021, Ostrava-Jih.Zdroj: Deník/Josef Zajíc

Kromě závodů byla připravena DRIFT SHOW - jízda ve smyku se zápachem spálených pneumatik v podání Michala Holomka a Filipa Vimpera.

Své kaskadérské kousky předvedli například David Bryknar, který se zavěsil za automobil a také motorku, i Adam Speciál Peschel s kolektivem.

PARKOUROVÁ SHOW

Dnes, v neděli 19. září, se slavnostně otevře renovovaný prostor za kinem Luna v Ostravě-Zábřehu.

Od 13 do 18 hodin je zde připraven program s ukázkami i workshopem parkouristů.

„Měli jsme tady společnou kaskadérskou show již počtvrté. Věnujeme se této činnosti zhruba šestnáct let. Snažíme se dělat show, tak, aby lidi bavila, aby byla originální a aby to bylo hlavně o motorkách. Máme sídlo v Klimkovicích. V Brně také děláme motoshow, klasickou motoškolu, věnujeme se bezpečnosti a snažíme se radit motorkářům. Máme hodně práce v České republice. V době nekocovidové také po světě. Kaskadérské umění jsme předvedli už i ve filmu, a to nejen u nás, ale i v zahraničních produkcích," řekl Deníku Adam Speciál Peschel.

Doprovodný program

V doprovodném programu byla připravena například akce pro šest děti, které se nejrychleji přihlásily. Šťastní kluci a jedno děvče dostali odrážedla sjížděli z kopce dolů. Naopak v běhu do kopce se přihlásilo šest mužů, kteří se snažili porazit jednoho z hlavních organizátorů, kaskadéra Davida Bryknara. Podařilo se.

Všichni soutěžící si pak odnesli ceny a následovaly další jízdy motorkářů. Závěrem dobře zorganizované akce pořadatelé odměnili čtyři soutěžící motorkáře ve všech vyhlášených kategoriích.