Kromě mnoha druhů domácích zvířat jako jsou králíci, husy, kachny, holubi, osel, koza či ovce si mohou děti zadovádět jako jejich rodiče či spíše prarodiče, a zaskákat si do sena z vlečky.

„Toho jsem se kvůli té malé bála, ale nedá se nic dělat, chce dělat to samé, co její sestra,“ svěřila se paní Ladislava z Ostravy, které s dcerami do Trojhalí dorazila. A nikoli poprvé. Právě dovádění na seně si už loni oblíbila starší dcera a tak prý letos nešlo nepřijít…

Kromě živých zvířat nebo ukázky ručního stříhání ovcí mohly děti i dospělí sledovat zpracovávání vlny, občerstvit se douškem poctivého řemeslného piva, kávou z domácí pražírny či si koupit nějaké koření. To vše za občasného hudebního doprovodu.

Atmosféru venkova a činností, kterým se farmáři věnují, dokreslovala výstava zemědělské techniky, traktorů i historických pluhů. Výstava je přístupná v sobotu a v nedělí od 10 do 18 hodin.