A protože je jejím symbolem knír, objevují se v ulicích města vousaté tramvaje Stadler nOVA!

„Nechali jsme zarůst všechny naše nejmodernější vozy. Tak jako si tento měsíc nechávají kníry spousty mužů po celém světě,“ popisuje Karolína Rycková, mluvčí DPO.

Ten kampaň doplňuje i sloganem „Grow a mo, save a bro!“ - tedy volně překládáno: „Zapusť bíbra, zachráníš bráchu!“

Dokonce na svém webu nechává o kníratých tramvajích hlasovat. Dává na výběr ze tří variant: Sluší jim to, mohly by tak jezdit celý rok!, nebo Chtělo by to více knírů, či Potřebují oholit!

Už přes osmdesát procent cestujících je pro první možnost - více zde.

Hladce oholení

Movember (z anglického mo slangové označení pro knír, a november listopad) startuje 1. listopadu. Muži začínají den tím, že si dohladka oholí tvář. Po zbytek měsíce si pak pěstují knír, přičemž je zakázáno nechat si růst kotlety, bradku nebo jiné typy vousů. Jako správní elegánové se také musejí celý měsíc chovat džentlmensky.

První Movember začal v Austrálii roku 2004, odtud se rozšířil do Kanady, České republiky, Dánska, Španělska, Velké Británie, Izraele, Jižní Afriky, Tchaj-wanu a Ameriky.

Do pátečního dne se měsíčnímu svátku knírků podařilo celosvětově získat přes dvě miliardy korun. Výtěžky z akce v České republice jdou Nadačnímu fondu onkologie.

Podpořit Movember mohou i ženy. Jednak tím, že se obrní trpělivostí, až si jejich drahé polovičky začnou pěstovat knírek, který ne každému musí slušet a také tím, že se s ostatními účastníky Movemberu zaregistrují na internetových stránkách cz.movember.com.