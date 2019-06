„Už mě nebaví piráti a dinosauři. Ty nemůžu mít doma živé,“ vysvětluje vážně teprve pětiletý Toník. Před rokem se stává nadšencem do masožravých rostlin. Nejprve je sleduje na videích na počítači, pak nutí rodiče k pořízení zmíněné odborné publikace a nakonec je společně pěstují.

„Bublinatka, špirlice, láčkovka, rosnatka, tučnice. A mucholapka, tu jsme měli první, ta žere nejrychleji a mouchu hned sklapne. Táta ji krmí,“ komentuje svůj botanický svět. Jeho zálibě napomáhá i fakt, že bydlí v rodinném domku, kde mají kromě užitkové zahrady také skleník s kaktusy a sukulenty.

Číst sice Toník zatím nedokáže, avšak druhy masožravých rostlin rozeznává tak, že by učitel přírodopisu neváhal s jedničkou. Když se v sobotu ukazuje s tátou v Botanické zahradě patřící Ostravské univerzitě, její vedoucí Tomáše Turečka je potěšen tak, že chlapci dává vodní bublinatku jižní.

„A další tři kytičky jsme koupili. Jednu mucholapku a dvě rosnatky – to jsou masožravky, na které se nesahá, mají na listech kapky s lepidlem,“ popisuje Toník oblečený do trička s botanickým vzorem. Samozřejmě masožravými kytkami! Na těch předškoláka fascinují právě „pasti“ na lapání potravy.

„Počítačové hry vyměnil za odborná videa. A touto cestou přišel na nápad s výletem do Jižní Ameriky,“ nechává se slyšet Toníkův táta s tím, že dobrodružná cesta asi stejně zůstane v říší dětských snů. Od botaniků v zahradě se dozvídají, že let vrtulníkem na Roraimu vyjde asi na půl milionu korun…

Botanická zahrada vystavuje



Přibližně sto druhů masožravek z celého světa – od tuzemských druhů jako rosnatka okrouhlolistá a bublinatka jižní až po africké chejlavy či australské láčkovice. To veřejnost uvidí ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, která sídlí v ulici Na Souvrati 12 nad Hranečníkem. Probíhá zde právě výstava masožravých rostlin, a to až do středy 26. června. Přístupná je od 10 do 17 hodin.