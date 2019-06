Jednotlivé oživlé mrtvoly se u Karoliny vyskytly dlouho před polednem, ale hromadně se projevily po sedmé večerní, když se hromadně vypotácely z Trojhalí. „Mooozkyyy!“ s nimi chrčel též Robert Šibl z Brna.

Akce Zombie walk se v Ostravě uskutečnila již po druhé, a to v rámci festivalu Fantastická Ostrava, který se koná tento víkend v ostravském Trojhalí - více zde. Vstup je zdarma.

Zatímco sobotní program byl vyhrazen i hororovému žánru, dnešní den bude patřit tvůrčím workshopům, kde se budou zájemci moci přiučit něco o tvorbě cosplaye, audiovizuálních technologiích nebo se podílet na tvůrčích dílnách, kde si sami vyrobí originální upomínkový předmět.

CIVILISTA K SEŽRÁNÍ

„Baví mě cosplay, tedy hra s kostýmy, převlékání se za různé postavy. Zombíci k tomu jednoznačně patří, je to sranda, na veřejnosti ze sebe uděláme na chvíli šaška,“ líčil sedmadvacetiletý akademický pracovník Masarykovy univerzity v Brně. Obličej měl – jak velela tradice oživlých mrtvol – namaskovaný ránami a šrámy.

Klíčové pravidlo pochodu

Je zakázáno strašit ty, kteří o to evidentně nestojí, pokud z vás má někdo doopravdy velký strach, respektujte to, otočte se a odšourejte se jinam, vyhýbejte se konfliktním situacím

„Ty mi namaskovala kamarádka Radka, která však nebyla zombie, nýbrž civilistou určeným k sežrání námi nemrtvými,“ uváděl Robert s tím, že jiní účastníci Zombie Walku Ostrava představovali vojáky s (airsoftovými, nenabitými) zbraněmi, jejichž úkolem bylo tak jako ve filmech žánru horor a gore zastavovat invazi zombíků v ulicích.

Oživlé mrtvoly dostávaly ten správný vzhled i přímo v Trojhalí, kde je vstup do světa zombie přišel na padesát až dvě stě korun – tolik si tam účtovali na vytvoření hrůzyplné a věrohodné masky. „Lidi se ale moc nebojí. Ani děti nepláčou, jen se chytají pevněji maminky nebo tatínka. Ty větší zombíky znají, baví se,“ konstatoval Robert.

On stejně jako ostatní na Zombie Walku musel dodržovat pravidla, nehodilo se, aby nemrtví běhali či poskakovali. Hollywoodští tvůrci do jejich všeobecně známé podoby přece vtiskli šourání. A pištění či vřískání by bylo možná ještě větší faux-pas. Správný živý-mrtvý totiž musel jen chroptět a jediné srozumitelné slovo bylo „Mozky!“

„Tak, jak by to vypadalo při takzvané zombie apokalypse, která by mohla nastat, kdyby třeba z vojenských biochemických laboratoří unikla látka oživující mrtvé. Zombie by se šourali vedeni základním instinktem jíst vše živé, nejraději mozky,“ popsal Robert. Ostravská „apokalypsa“ nicméně vedla jen z Trojhalí na Smetanovo náměstí.

„Lidé to brali vcelku pozitivně, samozřejmě si nás fotili. Objevily se ale i takové opilecké hlášky: Sežerte nás taky. To my nesměli, bylo zakázáno dotýkat se někoho, kdo nepatřil k akci,“ shrnul účastník z Brna pochod v Ostravě. Ten místní organizátoři naplánovali tak, aby se objevily slušné zombie, na které „může být Ostrava hrdá“.