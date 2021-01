S očkováním se začalo v největším ostravském domově pro seniory Slunečnici v Porubě. Na vakcinaci 270 klientů a 134 zaměstnanců, kteří o ni projevili zájem, dohlížel očkovací tým Fakultní nemocnice Ostrava.

„Naše role tady je především edukační. Kolegyně sestry, které tu pracují, standardně aplikují očkovací látky v rámci prevence chřipky. My je jen blíže seznámíme s technikou tohoto očkování a upozorníme, na co se před podáním vakcíny dotazovat,“ vysvětlila náměstkyně ředitele FNO pro ošetřovatelskou péči Andrea Polanská, která byla v čele týmu, jenž očkoval mimo jiné devadesátiletou paní Marii Voráčkovou.

"Covid jsem prodělala v říjnu a dost silný. Nechtěla bych už to zažívat znovu,“ svěřila se seniorka.

Vakcinace bude pokračovat i v dalších domovech pro seniory, které jsou nyní podle hejtmana Ivo Vondráka ohniskem nákazy. Napříč domovy je nyní větší zájem spíše mezi seniory; ošetřovatelé, na které apeluje i hejtman, jsou zatím o něco zdrženlivější.

Ve čtvrtek navíc budou do domovů pro seniory rozváženy další dávky nové vakcíny Moderna, kterých do kraje dorazilo 8400.

„Vakcíny budou z FNO distribuovány do více než 150 zařízení v sociální oblasti v Moravskoslezském kraji,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová s tím, že 1500 vakcín poputuje do domovů pro osoby se zdravotním postižením, necelých pět tisíc do domovů seniorů a dva tisíce vakcín do domovů se zvláštním režimem, a to podle projeveného zájmu.

O očkování v sociálních zařízeních v regionu dosud projevilo zájem asi pět tisíc klientů a přes tři tisíce zaměstnanců.