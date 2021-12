Očkování rozděluje i jinak soudržné Romy v Ostravě, rodiny i celou komunitu

/FOTOGALERIE/ Do pěti let umřeme! I na tento blud slyší v souvislosti s vakcínou proti koronavirové nákaze část minoritní společnosti. Ti osvícenější či rozumnější v ní mají snahu ostatním vysvětlovat a ne vždy se jim to daří. Očkování proti covidu rozděluje i tradičně soudržné rodiny v ostravské romské komunitě

Terénní pracovnice z neziskové organizace Vzájemné soužití míní, že okolí mohou ovlivnit očkovaní. | Foto: Deník/Radek Luksza

Jan Kandráč je mezi svými docela známý, třicet let z pětačtyřiceti hraje na saxofon a vede kapelu Gipsy Mercedes Ostrava. „Všech pět nás je naočkovaných,“ okomentoval přístup spoluhráčů. Horší je to podle něj však v okolí, kde se na vakcinaci neumí shodnout ani v rámci jinak tradičně silných a soudržných rodin. Nechápu fejky, kterým lidé věří „Pro mne je to už osobní věc. Neočkovaná holka mi leží s lehkým zápalem plic v nemocnici,“ upřesnil hudebník z Přívozu patřící k velkým zastáncům vakcinace. Jeho manželka zrovna u postižené dospělé dcery (jíž je opatrovnicí) měla z vakcinace obavy, což je ostatně nejspíš i důvod jejího současného těžšího průběhu nemoci. Hejtman Vondrák zveřejnil další seznam covidových pacientů, čísla opět děsí ON-LINE ke koronaviru ZDE „V sousedství věří takovým blbostem, až se sám sebe ptám, jak je to možné?“ kroutí hlavou saxofonista. Hoaxy, fejky a dezinformace se v části komunity uchycují dokonce v souvislosti s náboženským přesvědčením. Kandráč podle svých slov coby křesťan, orientující se v bibli, musí podobné „bláboly“ vyvracet. „Obracejí se na mě lidi, že se očkovat chtějí a rodiny jim brání. Já je v tom podporuji. Ať se nechají, ukazuji jim ověřené zdroje!“ popsal muzikant. Jenž je ostatně právě v karanténě s koronavirem. Je na tom každopádně rozhodně líp, než jistý otec se synem hlásící se k odmítačům vakcíny – už podle něj nejsou mezi námi. Nemůžu, jsem zrovna pošesté těhotná Lucie vypadá dost mladě, přesto kolem ní pobíhají tři potomci a dva vykukují z kočárku (z boudy i z košíku pod ní). „Čekám šesté, tak se nejdu očkovat,“ vysvětlila maminka z Vítkovic. O vakcinaci pro děti snad začne uvažovat, až budou starší. Nepochopené umění v Ostravě? Autorka kontroverzního díla se honoráře vzdala Podle pracovníků neziskové organizace Vzájemné soužití, snažící se zlepšovat život v této komunitě a její vztahy s majoritou, to není nic neobvyklého. Klepy roznášejí dospělé ženy mezi sebou, stejně jako omladina svými sociálními sítěmi. Příkladem je situace na ubytovně Ideal Bydlení Ostrava (dříve též Soiva) v Zábřehu, kde ostravský aktivista Sri Kumar Vishwanathan před časem zajistil vakcinaci. Účast údajně slíbil kdekdo. Nakonec si ale injekci nechaly dát jen dvě sestry s dětmi. Bez partnerů. Ovlivnit své okolí mohou ti s vakcínou Elena Gorolová se pohybuje ve své komunitě na Ostravsku, kde je třeba. Mimo jiné v rámci sociálně aktivizačního projektu pro rodiny s dětmi Hnízdo. „Postoj k očkování je tu ovlivněn dezinformacemi,“ potvrdila. Sama má po vakcíně, manžel také, leč synové nikoliv – a to dělají v pečovatelské sféře a zdravotnictví. Ostrava je najednou přede všemi, říká kurátor kritizované vánoční výzdoby Kumar podle ní dokáže některé lidi motivovat, vajdové (něco jako autority) v tom slovo nemají, v případě očkování neplatí ani názor starších v rodině. „Svobodná volba, bohužel…“ nechala se slyšet Elena Gorolová. S tím, že je víceméně jedno, zda jde o obyvatele Přívozu, Vítkovic, Liščiny či podobně obydlené lokality. „Ovlivnit snad můžeme svým příkladem něco my, očkovaní,“ dodala terénní pracovnice. I ona totiž často slýchá dezinformace o nákaze a ochraně proti ní, včetně vakcinace.

