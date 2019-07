Hrozivá odveta německých fašistů na sebe nechala čekat jen dva dny. Dne 6. srpna ráno byla obec Životice obklíčena a byli zde postříleni všichni právě přítomní muži, kteří se neprokázali německým občanstvím. V sobotu dojde v Životicích u památníku k uctění obětí a účastníci si připomenou 75 let od hrozivé tragédie.

„O život při ní přišlo šestatřicet mužů z obcí Životice (dnes součást Havířova), Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka. Šlo o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době II. světové války. Hrůzná událost z Životic se zařadila po bok dalších odvetných akcí, jakými bylo známější vypálení Lidic a vyhlazení Ležáků. Životice získaly přídomek slezské Lidice,“ uvádí z dobových materiálů mluvčí Muzea Těšínska Iva Lupková.

Mezi zastřelenými muži bylo národnostně osm Čechů a osmadvacet Poláků. Odvetná akce krutých německých okupantů tím ale neskončila.

Pietní akt v Životicích

„Dalších jedenatřicet lidí bylo gestapem odvedeno do koncentračních táborů, odkud se vrátili jen čtyři. Těla zastřelených byla odvezena do Orlové, kde byla pohřbena do hromadného hrobu na židovském hřbitově,“ píše internetový portál Wikipedie.

Těla popravených mužů byla 24. června 1945 exhumována a převezena zpět do Životic, kde byla pohřbena. Od září roku 1949 stojí nad hrobkou mohyla, kterou vytvořil karvinský akademický sochař a malíř Franciszek Świder.

Památník životické tragédie, který od roku 1990 spravuje Muzeum Těšínska, se v sobotu 3. srpna stane i místem připomínky 75 let od tragédie. Pietní akt začne v 10 hodin dopoledne. Od 9 hodin bude pro účastníky otevřena i expozice památníku. Zvána je i široká veřejnost.