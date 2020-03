Absolvovaly pobyt ve vysoušecí komoře Národního technického muzea v Praze a nyní jsou tříděny podle stavu poškození. Zdá se, že těch těžce poškozených a nenávratně zničených věcí bude víc, než doufaly původní optimistické odhady.

KDY ZÁCHRANA NENÍ MOŽNÁ

„Každou knihu, vzorník, výrobní předpis, ale také třeba obchodní nabídky z dob továrny na vlněné zboží Alois Larisch a synové, beru do ruky a třídím do několika skupin. Na zachovalé, dále na poškozené, ale cenné a vhodné k uchování pro budoucí generace, a pak ty, jejichž záchrana je zbytečná, nebo není možná, protože se zcela rozpadávají. Těch bude asi většina,“ uvádí poslední zaměstnanec Karnoly Jitka Navrátilová.

Jako bývalá vedoucí vzorkovny dezinatura s těmito dokumenty pracovala celý život. V posledních měsících existence textilky Karnola dělala vše pro to, aby tyto historické poklady zůstaly pohromadě a našly nové uplatnění v muzeu. Nyní se jí rozpadají pod rukama.

NEPŘÍJEMNÁ A SMUTNÁ PRÁCE

V prvních dvou zásilkách, které do Krnova už dorazily, jsou materiály z míst v Karnole, které byly nejméně zasaženy požárem. „Byl to novodobý archiv, od roku 1945 do roku 2003, tedy poslední zaznamenaná výrobní dokumentace a návrhy z tohoto období. Předměty jsou v různém stupni zahoření a tomu odpovídajícím stavu,“ říká dlouholetá pracovnice Karnoly Jitka Navrátilová, která při třídění dokumentů musí používat respirátor.

„S ohledem na zdraví to není příjemná práce. Manipuluji s ohořelými předměty a jen doufám, že se všechny podařilo zamrazit dřív, než je mohla napadnout plíseň,“ vysvětluje.

KDYŽ SE ÚSTŘIŽEK ODLEPÍ

Vysoušení sice předměty zachránilo před úplnou zkázou, ale způsobilo, že vzorky látek se odlepily od křehkého papírového podkladu. Nyní jsou v „pohyblivém“ stavu. Problém je v tom, že každý ústřižek látky má smysl jen ve spojení se záznamy, jak a kdy byl vyroben, barven a technologicky zpracován.

Pokud se vzorek tkaniny z dezénových knih odlepil, a už ho není možné přiřadit zpět k výrobní dokumentaci, záchrana ztrácí smysl. „Víte, jak mě bolí srdce, když mám do skupiny „na vyhození“ dát například školní sešit s vazbami z roku 1875 jen proto, že už nedrží pohromadě?“ dodává Jitka Navrátilová