OKD chce v létě zažít s těžbou pod Starým Městem

Snahy těžařů, kteří před nějakými zhruba osmi lety oznámili, že by rádi dobývali uhelné zásoby pod karvinskou částí Staré Město, jdou do finále. OKD chce s těžbou pod částí Starého Města začít v polovině příštího roku. Deníku to potvrdil výkonný ředitel OKD Michal Heřman.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavla Krůčková