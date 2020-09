/ROZHOVOR/ Důlní firmu mají opustit skoro dva tisíce lidí. Část z nich ale může do předčasného důchodu. Největší šanci sehnat novou práci mají svářeči, zámečníci či elektrikáři. „Většina těch, kdo odejdou z OKD, si pohorší“ říká předseda odborové organizace OKD Jiří Waloszek.

OKD Důl Darkov, 2. května 2020 v Karviné. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Vláda počátkem tohoto týdne oznámila, že od března příštího roku přejdou doly Darkov a ČSA do útlumového režimu. To znamená, že nebude potřeba tolik horníků jako dnes a skoro dva tisíce lidí tak přijde do půl roku o práci. Ze současných 5600 zaměstnanců OKD je to téměř třetina.