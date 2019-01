/VIDEO, FOTOGALERIE/ Olympijský festival v Ostravě pokračoval dalším dnem a tým Deníku, který sem přemístil svou redakci, byl samozřejmě i v pondělí u toho. Areál u Ostravar Arény totiž i během pracovních dnů nabízí zájemcům možnost vyzkoušet si až třicet různých sportovišť s převážně olympijskými disciplínami. A to až do večera.

Zatímco v prvních dnech byl areál v obležení zejména rodin s dětmi, s novým týdnem se skladba návštěvníků obměnila. K Ostravar Aréně navážely autobusy zejména školáky.

Jednotlivá sportoviště se tak v pravidelných intervalech ocitala v obležení desítek dětí. „Už jsme vyzkoušeli bruslení, curling, střelbu na branku,“ hlásil krátce po jedenácté hodině školák Adam. Spolu s kamarády Pepou a Natálií ze ZŠ ve Studénce si sportoviště pochvalovali. Přestože třeba na curlingové dráze postupně téměř všichni popadali. „Je to bezvadné, mnohem lepší než být ve škole,“ sděloval Pepa za skupinku kamarádů jednotný postoj.

V přiložené fotogalerii si můžete prohlédnout snímky z dnešního (pondělí 12. února) fotokoutku na stánku Deníku (najdete je také na FB Deníku zde):

Vedle školních výprav lze tento týden v areálu očekávat také spoustu návštěvníků z Frýdecko-Místecka, kde právě mají jarní prázdniny. „S dětmi jsem se tady přišel na průzkum. Celý týden mají prázdniny, tak se tu budeme průběžně vracet a zkoušet sportoviště. Dnes chceme zjistit, jaké jsou podmínky, půjčovné, ať víme jak se zařídit,“ svěřil se Jiří Dlouhý z Brušperku, který dorazil s vnoučaty Ondoru, Kubou a Eliškou.

Někteří zase zjistili, že je lepší dorazit s vlastními dětmi až odpoledne, protože v dopoledních hodinách mají na stanovištích přednost školy.

Na sportoviště se sice dostanou všichni, ale do 13 hodin nebudou mít k ruce instruktory.

„To nás trochu zarazilo, ale sportoviště jsou jinak super. Olympiádu sledujeme, hlavně biatlon, tak už si to děti hned byly samy vyzkoušet,“ přiznala Zdeňka Sobková, která dorazila s manželem a třemi dětmi také z Frýdecko-Místecka.

OSTRAVA FANDÍ

Stejně jako Martin Zubek, jenž děti nechal projíždět na bruslařské dráze a sám – stejně jako mnoho dalších v tu chvíli – obrátil svou pozornost před polednem k velkoplošné obrazovce, kde se právě vysílal biatlonový stíhací závod žen s bronzovou medailistkou Veronikou Vítkovou v pozici největší české naděje.

„Až do poslední střelby to bylo super. První dva dny jsme se namlsali, tak jsem čekal medaili,“ přiznal Zubek po závodě, v němž Vítková nakonec skončila sedmá. „Odpoledne ale jedou ještě chlapi, tam to určitě cinkne,“ upřel Frýdečan své naděje k Michalu Krčmářovi v odpoledním závodě.

SOUTĚŽTE O MEDAILE!

A Olympiáda, to je přece zápolení a zdravé soutěžení. To nabízí i Olympijský festival v Ostravě. Za 50 korun si mohou zájemci vyřídit u pokladen Ostravar Arény hrací karty a jednotlivá sportoviště obíhat s nimi. Za absolvování devíti stanovišť získají diplom, za 13 navíc ještě originální gumovou medaili, a pokud absolvují 17 stanovišť, mohou si k tomu z nabídky vybrat ještě libovolný dárek.

Curlingová „partie“ hodná olympijských parametrů

Dlouhé dny trávené na Olympijském festivalu člověku dopřejí možnost jednotlivá sportoviště si v klidu vyzkoušet. Náš tříčlenný tým Deníku proto vyrazil na curlingovou dráhu vyzkoušet kouzlo žulových kamenů a metacích košťat.

Každý z nás si zkusil poslat kámen i správně mu „umetat cestičku“. Některé pokusy skončily pádem, jiné zastavením dvacetikilového (!) žulového obra daleko od cílového „terče“. V té záplavě průměrných výkonů nás ale přece jen jednou osvítilo, a konat se v tu chvíli olympijská kvalifikace, v Pchjongčchangu bychom teď váleli sami!

Pojďme za naším neopakovatelným výkonem hezky po pořádku. Do startovacího bloku s návlekem na levé botě zasedl fotograf Pavel a po krátké instruktáži poslal kámen vstříc našim košťatům. Byl to jeho druhý vrh v životě. Ale ta přesnost…!

Když se červený kámen přiblížil ke košťatům, začali jsme s kolegyní Katkou vymetat cestičku a zahřívat led jako o život. Jak kámen zrychloval, měla Katka chvíli problém mu vůbec stačit, brzy ale metala jako zkušená curlingářka. Důležité bylo rovněž rozhodnout, kdy metly odložit a odhadnout, že kámen doklouže přímo do středového kruhu bez našeho zásahu. A světe, div se, zvládli jsme to bravurně.

Na dráze dlouhé odhadem dobrých padesát metrů jsme společnými silami dokázali curlingový kámen dopravit asi pět centimetrů od úplného středu kruhu! Přijďte si sportoviště také vyzkoušet a uvidíte, že z povedených výkonů budete mít nefalšovanou radost!

Na náš vůbec druhý pokus v životě se můžete podívat i na videu na webu msdenik.cz.

Program na následující den - úterý 13. února:

9:00 Po celý den volné sportování v těchto sportech

atletika, stolní tenis, cheerleading (sdílená plocha uvnitř Ostravar Arény); běh na lyžích (Moravskoslezský kraj a České dráhy běžecká trať); boby, saně, skeleton (T-Mobile Sliding Centrum); curling (Ostrava!!! curling); hokejbal (Hokejbalový trenažér); krasobruslení (Ledová cesta); lední hokej (ŠKODA AUTO hokejová plocha); longboarding (Visa pumptrack); skoky na lyžích (Radiožurnál skokanský můstek); snowboardcross (Visa pumptrack); snowboarding (Coca-Cola snowpark); biatlon (ČEPS biatlonová střelnice)

A k tomu navíc

13:30 lední hokej (ŠKODA AUTO hokejová plocha), exhibice hokejový turnaj/trénink dětí

15:00 a 17:00 běh na lyžích (Moravskoslezský kraj a České dráhy běžecká trať), workshop s Martinem Petráskem a Vítem Fouskem „Jak správně namazat lyže“

15:30 biatlon (ČEPS biatlonová střelnice), závod pro veřejnost

16:00 krasobruslení (ŠKODA AUTO hokejová plocha), výuka krasobruslení

18:00 rychlobruslení (ŠKODA AUTO hokejová plocha), závod pro veřejnost