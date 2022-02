Splněný sen. Ostravský hasič vyráží do Ameriky za Arnoldem Schwarzeneggerem

„Všechno proběhlo tak, jak jsem si představovala. Pan docent Šimetka, pan doktor Špaček, paní porodní asistentka Jana Bínová a v neposlední řadě také paní fyzioterapeutka magistra Bajerová jsou opravdu lidé na svém místě. Bylo to přesně tak, jak jsem si vysnila,“ uvedla krátce před odchodem z porodnice šťastná dvojnásobná maminka. „Byl to úžasný zážitek. A to, co jsme si přáli, se stalo,“ doplnil svou partnerku Vavřinec Hradilek.

Přirozený porod u žen, které už mají za sebou i dva císařské řezy a přejí si porodit přirozeně, lékaři Gynekologicko – porodnické kliniky FN Ostrava podporují.

Nové rodinné pokoje v ostravské porodnici vyzkoušel i olympionik Hradilek

„U těchto vyšetření, kde komplexně zhodnotíme stav nastávající maminky, je vždy přítomna i naše klinická fyzioterapeutka, která je v problematice porodnictví vysoce erudována. I na základě jejího vyšetření pak společně rozhodneme, zda se ženě její přání pokusíme splnit,“ vysvětlil vedoucí lékař porodních sálů MUDr. Richard Špaček.

Specializované pracoviště gynekologické fyzioterapie je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava od roku 2020 a svým zaměřením pouze pro porodnické a gynekologické pacientky je jediným takovým pracovištěm v ČR.