Králíci jako živé hračky pod vánočním stromkem v některých domácnostech rychle omrzeli. Majitelé je pak neváhali vyhodit ven na mráz, čímž zvířata odsoudili k téměř jisté smrti.

ilustrační foto | Foto: archiv

Několik takových případů za poslední dobu řešili členové Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat (MSSOZ). A to konkrétně na Opavsku a Ostravsku.

„V jednom případě byl králík nalezen, jak hopká ve sněhu. Evidentně se jednalo o vyhozený vánoční dárek. Pro lidi je vyhodit králíka ven jednoduší než se zbavit psa. Není totiž tak velký. Když si lidé takové zvíře pořizují, láká je to, jak vypadá. Jedná se o takového živého plyšáka,“ uvedla Barbora Tocauerová, předsedkyně MSSOZ a vzápětí ještě dodala:

„Králík je ovšem tvor, kterého nemůžete nechat v koutě a nestarat se o něj. Potřebuje péči. Mnohdy je na vině špatné zacházení ze strany majitelů. Pokud ho špatně uchopují, tahají a chovají se k němu nevhodné, králík začne být časem agresivní a brání se. Na nalezené králíky jsme stanovili adopční poplatek ve výši 1 000 korun. Lidé si stěžovali, že za takovou sumu si zvířata k sobě nikdo nevezme. Nám ale jde o to, abychom našli ty správné chovatele. Ve zverimexu jednoho jedince pořídíte za pár stovek. Když člověk musí investovat tisícovku, něco už to ukazuje o jeho záměrech.“

Dlouhodobě se chovem králíků, morčat a také činčil věnuje Zdeněk Ferenc z Opavy. I on si myslí, že problém je v zodpovědnosti majitelů a nezvládnuté výchově, na níž má jasný názor.

„Vždy se jedná o selhání chovatele. Důvodů může být mnoho. Podvýživa, nevhodné či hlučné prostředí, násilí a fyzické tresty. Jednoduše cokoliv, co by kohokoliv postavilo před kární řízení jako třeba zanedbání povinné péče o dítě. Upřímně, vysmívají se mi, že zvíře stavím na úroveň člověka. Tady ale nejde o to, kdo je výše v potravním řetězci,“ poznamenal Zdeněk Ferenc, jenž momentálně chová králičího samce a samici.

Každý z nich má podle něj svou osobnost a vyžaduje určitý druh výchovy. S odloženými králíky či jinými domácími mazlíčky se setkala také majitelka Zverimexu Vítkov Jitka Štyrská.

„Stává se i přes rok, že k nám lidé nosí zakrslé králíky. Nechtějí se o ně už dál starat a zjišťují možnosti, zda by je u nás mohli nechat. Před několika dny jsme řešili případ skinny morčete (bezsrsté morče – pozn. red.), jehož někdo odložil v krabici u kontejneru,“ popisovala Jitka Štyrská.