10:02

Jednací místnost se plní. Zastupitelé, veřejnost, ti všichni už jsou připraveni na začátek dnešního mimořádného jednání opavského zastupitelstva.

Mezi návštěvníky nechybí samozřejmě ani zástupci fanoušků opavského klubu, včetně "Hrubce" s "Oskarem".

10:13

Zasedání dosud nezačalo, čeká se na tisk všech potřebných materiálů důležitých k jednání.

10:21

Vypadá to, že je vše připraveno. Úvodní slovo si vzal primátor města Opavy Tomáš Navrátil a zahájil dnešní zasedání zastupitelstva.

10:28

Radim Křupala:

Proč nebylo zastupitelstvo scháleno na Bybníček, kde je více prostoru a kde by se lépe jednalo o tomto důležitém tématu? Je opravdu nutné, aby tento program byl projednán už teď?

Tomáš Navrátil:

Rybníček nebyl z technických důvodů možný. Co se týká druhé otázky, hodně se na řešení tohoto problému spěchá, takže se určitě bude projednávat dnes.

Radim Křupala:

Technické důvody jaké?

Tomáš Navrátil:

Kvůli plesové sezoně, která je dopředu naplánována, by se nestihlo vše včas připravit.

10:30

Program dnešního zasedání byl schválen a dnešní zasedání může naplno začít. Nyní Tomáš Navrátil detailně popisuje jediný bod z dnešního jednání, bude následovat diskuze.

10:33

Advokát Miroslav Cách - seznámení s výsledky auditu (výstup pana magistra Cácha byl schválen)

Jsem rád, že jsem dostal prostor, abych mohl reagovat na informace, které kolují o Slezském fotbalovém klubu poslední dobou. Dostali jste kumulovanou informaci o tom, co jsme v krátkém čase zjistili o fungování fotbalového klubu, o jeho právním vztahu a ekonomickém stavu.

V bodě 2 máte jasné vymezení toho, co bylo činností naší právní kanceláře. V bodě 3 stručný přehled toho, co jsem zjistili v rámci due diligence. Stav je takový, že jsme museli reagovat rychle. S nástupem nového vedení stautárního města Opavy byla hend od začátku snaha zjistit stav ve fotbalovém klubu, proto byly vyžadovány smluvní dokumenty. Vaše město je kvalifikovaným akcionářem, neměli jsme žádné páky, abychom se dostali ke smluvní a účetní dokumentaci, nebyli jsme schopni dle stanov dělat personální změny v představenstvu a radě. První naše zjištění je aktualizace stanov.

Klub by měl mít nové stanovy, zejména s ohledem na transparentnost s ohledem na fungování, vaše město posílá nemalé peníze a mělo by mít lepší kontrolu. Náš úkol je tedy modernizace stanov,aktualizace tak, aby bránily akcionáře.

Kontrolovali jsme zejména dodavatele, kteří vystavují na SFC faktury, žádají úhradu pohledávek za rok. Zjistili jsme, že vícero velkých dodavatelů, kterými jsou hrazeny značné částky, v podstatě nemá smlouvy. V mnoho příkladehc faktury byly podepsány bez soupisů prací, bez jakýchkoli příloh. To vnímáme jako věc v rozporu s běžnou praxí. Měli by existovat uzavřené rámcové smlouvy. Naše doporučení je, aby vedení společnosti určilo dlouhodobé dodavatele a aby s nimi byli uzavřeny dlouhodobé smlouvy.

Byla vystavena faktura ve značné sumě, která nebyla uhrazena do data splatnosti (31.12.2018.). Tím, že se jedná o pohledávku, se kterou se počítalo v celkovém financování, tak to dostává SFC a.s. do situace, že není schopen tento příjem vykrýt z jiných zdrojů, které má SFC a.s. k dispozici. SFC a.s. vznikl z této pohledávky dluh v rámci DPH ve výši 5 milionu korun.

Měl by být vykonán personální audit, který by zhodnotil, zda ve SFC a.s. není přezaměstnanost. Zajímavé je, že i přes takovou finanční situaci, v den rezignace představenstva došlo k navýšení závazků tím, že se zvýšily mzdy a fakturanti se změnili na pracovně právní vztahy.

Doložka úspěchu má velice nevýhodnou formulaci. Smlouvy byly nastaveny, že v případě postupu se hráčům výrazně zvedne odměna, ale kdyby SFC spadlo do druhé ligy, hráčům zůstávají prvoligové platy.

Za poslední dva roky je klub ve vztahu, že meziročně rostly náklady z období 2016 na 2017 o 10 milionu korun a z 2017 na 2018 také o 10 milionu. To znamená, že za dva roky vzrostly náklady o 30 milionu korun. Toto vedlo k tomu, že klub se dostává do dluhové spirály, je to situace, která je dokázána saldem závazků. Kdyby nedošlo k rozprodávání hráčů, dluh je dneska v tak extrémní výši, že je nedosažitelný. Jediné řešení je z dlouhodobého hlediska buď restruktualizace nákladů nebo zvýšení příjmů.

Aktuální dluh SFC a.s., který je více než 10 dnů po splatnosti, se přibližuje 10 milionu korun. Z další správy vyplynulo, že SFC a.s. dluží fotbalovému klubu Pardubice 3,3 milionu korun a když nebude pohledávka uhrazena, hrozí tvrdé sankce ze strany FAČRu, které mohou ohrozit fotbal jako takový.

Buď se schálí dnešní usnesení tak, jak je navrhnuto nebo se podá insolvenční návrh, protože klub dle analýz je ve stavu blížícího se úpadku, který musí být řešen.

Miroslav Cách nyní ukazuje vývoj závazků za jednotlivá období.

11:03

Slovo si bere primátor Tomáš Navrátil.

Dozvěděli jste se závěry auditu. My jsme přistoupili ke kroků, protože jsme se nemohli dostávat k materiálům této společnosti, ve které jsme akcionářem. Nikdo nás neinformoval, že je hrozba, že SFC je před úpadkem. V žádném případě nechceme klubu uškodit,pravidelně děláme vše pro to, abychom klub zachránili. Chceme klub udržet nadále v první lize, ale musí to mít svůj řád a pořádek. Dostali se k nám informace, že v lednu nemají hráči peníze za listopad, my jsme se to co nejrychleji snažili vše vyřešit. Podařilo se nám do klubu "napumpovat" co nejrychleji 5 milionu a dělali jsme a děláme kroky ke stabilizaci. Objevili jsme se v kabině, ujistili jsme hráče, že budeme klub podporovat.

Dnes je stav opravdu před úpadkem. Musíme stanovit pravidla, zasády, aby klub fungoval. Musíme nastavit výdajovou stránku tak, abyhcom to zvládli.

Petr Glončák - předseda představenstva

Určitě jste zaznamenali mou osobu a to co jsem řekl, za tím si opravdu stojím. Nechceme nikoho pranýřovat, co bylo, to bylo. To, co je, jste slyšeli taky, máme nějaký minus, který se snažíme sponzorskými dary srovnat. Představil bych vám rád situaci, kterou chceme do budoucna, abyste viděli světlo v tunelu. Budeme hledat strategického partnera, který tady je, ale on od všeho upustil. Budu chtít na kraji získat peníze na opravdu stadionu, předběžně je to investice okolo 30 milionu korun. Chtěli bychom vychovávat mladé hráče, které bychom nadále mohli prodat, tohle bychom mohli být schopni realizovat také.

Radim Křupala