Rozbouřené vody operní krize ve Slezském divadle dosáhly až na ministra kultury, který je svou neuváženou aktivitou rozpoutal.

„Pan ministr slíbil, že nám stát spolu s krajem pomohou s financováním Slezského divadla. V praxi to znamená možnost přehodnocení výpovědí sólistů opery a zajištění provozu na další rok,“ konstatuje primátor Tomáš Navrátil.

„Cítím určitou část svého dluhu,“ přiznává ministr kultury Lubomír Zaorálek. Za chybu označuje, že se v souvislosti se zvýšeným platem v divadlech nepodařila dohoda o získání peněz na dorovnání z Ministerstva financí. Opavské operní sólisty, kterým kromě slov postupně docházejí i nervy, by však tato chyba přišla hodně draho.

„V této chvíli jsem schopen garantovat pro letošní rok opavskému divadlu jako příspěvek částku maximálně do sedmi milionů korun,“ ujišťuje ministr Zaorálek. To ale pro divadlo žádná novinka není, protože s touto částkou už ve svém letošním rozpočtu počítá.

Při této příležitosti Lubomír Zaorálek ujistil, že mu osobně na udržení dvousouborové divadelní scény v Opavě záleží. Podstatný byl však jeho dodatek, že když pomůže i Moravskoslezský kraj, bude postupnému rozplývání operního souboru možné zabránit.

Dodrží Zaorálek slib?

Na jeho prohlášení navázal náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo slibem hledat na kraji rovněž možnosti tak, aby si opavské divadlo mohlo sólisty udržet. Se slibováním však bývá spojená určitá nedůvěra, zejména když se opakují.

„Když jsem to řekl, tak to platí,“ důrazně tvrdí Lubomír Zaorálek a dostane možnost to i dokázat. Výstup z ministrovy opavské návštěvy směrem k divadlu zní, že Slezské divadlo požádá o mimořádnou dotaci pro operní soubor ve výši jednoho milionu korun a dál bude s krajem, městem i státem pokračovat v hledání systémovějšího řešení.

Najít by se rozhodně mělo, protože Opava má operní divadlo už přes dvě stě let a zničit něco, co tak dlouho funguje, bývá velmi snadné. Náprava pak bývá zpravidla nemožná.