/3x VIDEO, FOTOGALERIE/ Tak to nikdo nečekal! Opavští basketbalisté šokovali Evropu. Výběr trenéra Petra Czudka nečekaně v prvním kole základní skupiny prestižní Ligy porazil francouzský celek Nanterre 92 74:67. Domácím tým sklidil po utkání zasloužené ovace, celá hala mu tleskala ve stoje.

Opava vstoupila do zápasu dobře. O první bodový zápis se postaral Klečka po přihrávce Šiřiny, a to hned z perimetru. Po další Šiřinově akci zakončoval Bujnoch. Za hosty snižoval Pallson. Ale byli to Opavští, kteří udávali tempo hry, dobře bránili a po Šiřinově trojce vedli desetibodovým rozdílem 12:2. Francouzi pěti body v řadě náskok Opavských stáhli.

Zasloužili se o to Konaté a trojkou Invernizzi a když se na koš pověsil Pansa, bylo to jen o tři. Domácí kontrovali trojkou Klečky, poté se prosadil i Šiřina, byl stav 19:11. Czudkovo komando hrálo v první desetiminutovce výborně. Švandrlíkova trojka znamenala vedení 26:16 a hala byla ve varu.

Důležité, že vyrovnanou partii s favoritem hrála i druhá opavská pětka. Favorit měl v této fázi velké problémy s aktivní a odvážnou hrou domácích. Czudkův výběr pokračoval v nastoleném trendu. Navíc vycházel z dobré obrany. Po Zbrankově nájezdu to bylo 36:21. Nanterre se snažilo s výsledkem něco udělat. Velkou parádu předvedli v závěru prvního poločasu Šiřina s Klečkou. Prvně jmenovaný nahrával, druhý střílel z dálky.

Vstup do druhého poločasu domácím nevyšel. Během necelých tří minut bylo Nanterre zpátky ve hře, přiblížilo se na pět bodů. Opavští do kolen nepadli. Prapor zvedl čtyřmi body Šiřina. Důležité bylo také to, že domácí přitlačili v obraně. Bohužel brzy to bylo jen o tři body. Dvě minuty před koncem třetí desetiminutovky si došel pro koš s faulem Gamble – 55:53.

Vypadalo to, že ve čtvrtém hracím období hosté zavelí k definitivnímu obratu. Statečně bojující Opava ale vedení pustit nechtěla, škoda jen, že pokulhávala v šestkách. Necelých šest minut před koncem čtvrté desetiminutovky chyboval Dragoun a bylo to jen o bod. Slezanům úplně odešla střelba. V kritických chvílích vytáhl trojku Jurečka, následovaly dva trestné hody Kouřila a bylo zaděláno na drama. Opava vedla o osm bodů a ve vzduchu byla cítit senzace, kterou přiživil Kvapil – 70:60. Domácí si zkušeně výsledek pohlídali a mohli slavit cenné vítězství.

BK Opava – Nanterre 92 74:67 (28:16, 45:32, 57:53)

Body Opavy: Šiřina 15, Klečka 12, Gniadek 11, Kouřil 9, Bujnoch 7, Kvapil 6, Švandrlík 5, Dragoun 4, Jurečka 3, Zbránek 2.

Body Nanterre: Gamble 14, Konate 12, Waters 10.

TH: 21/17 – 9/6.

Trojky: 7:5.

Doskoky: 37:31.

Fauly: 22:19.

Diváci: 1002.

VIDEA A FOTOGALERII PŘIPRAVUJEME!