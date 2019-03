Ačkoli jí šestiletý klučina říká babičko Hanko, příbuzní nejsou. Hana Gebauerová totiž představuje náhradní babičku, a to už asi dva a půl roku. Loni v září se ale oficiálně zapojila do projektu opavského dobrovolnického centra Elim.

Malému chlapci dělá Hana Gebauerová náhradní babičku. | Foto: Deník / Veronika Bernardová

Ne každé dítě má to štěstí, že může trávit čas se svou babičkou. Důvody jsou často jednoduché. Třeba to, že zkrátka bydlí daleko a nemůže být vnukovi či vnučce k dispozici vždy, je-li zapotřebí. To je také případ šestiletého chlapce, který žije se svou maminkou v Opavě.