Takový je ve stručnosti případ, který tento týden řešili ostravští strážníci. Ti na místo vyrazili po upozornění svědků, kteří si všimli delší dobu opuštěného kočárku s plačícím dítětem.

Ochránci zákona dobře tušili, že by se rodič mohl nacházet v restauraci. Nevěděli však, že budou mít co do činění s velmi mladou maminkou. „Uvnitř restaurace strážníci nalezli teprve sedmnáctiletou matku tohoto přibližně ročního dítěte. Byla navíc zjevně pod vlivem alkoholu,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš s tím, že orientační dechová zkouška ukázala hodnotu bezmála dvě promile alkoholu.

Na místě se nacházela také jedenačtyřicetiletá žena – matka dívky. Následně si dceru i s vnoučetem odvedla k sobě domů. „Celá událost byla oznámena orgánu sociálně právní ochrany dětí k dalšímu šetření,“ dodal Beneš. Není také vyloučeno, že vyšetření povede i Policie ČR. Mohla by začít zjišťovat, kdo dívce nalil alkohol. Podávání alkoholu neplnoletým je totiž trestný čin.

Případy, kdy opilí rodiče klidně vyrazí s dítětem v kočárku do ulic, nejsou bohužel až tak výjimečné. Se zdravím svého pětiměsíčního potomka před časem neskutečně hazardoval muž, kterého v Ostravě-Hrabůvce zastavila hlídka městské policie. Otec ledva stojící na nohou tlačil s dalšími opilými lidmi kočárek s batoletem. Strážníci provedli orientační dechovou zkoušku. Ta u muže ukázala hodnotu 3,9 promile alkoholu. Hlídka na místo přivolala pracovnice sociálně právní ochrany dětí.