Opilý 56letý muž nezvládl ve čtvrtek patnáct minut po 14. hodině řízení na parkovišti u obchodního domu ve Vrbně pod Pradědem, na ulici Jesenická.

"Měl zajíždět s vozidlem Dacia na parkovací místo a vlivem podnapilosti tento manévr nezvládl. Narazil do vedle stojícího vozidla Śkoda a z místa se po nehodě pokusil ujet. V tom mu však bylo zabráněno svědkem, který přivolal policisty. Řidič z místa nehody odešel a vrátil se až po 15 minutách. To již na něj čekali muži zákona, kteří mu naměřili v dechu hodnoty přesahující 2,5 promile. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu," popsala mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Zákaz však muž nerespektoval. Za dvě hodiny totiž vyjeli policisté na oznámení k další dopravní nehodě, a to na tahu mezi obcemi Vrbno pod Pradědem a Karlovice. Po příjezdu na místo zjistili, že se jedná opět o stejného řidiče.

"Tentokrát při jízdě z Vrbna pod Pradědem do Karlovic při průjezdu levotočivou zatáčkou nezvládl řízení a vyjel s autem mimo vozovku. Přitom narazil do dopravních značek a následně do dvou stromů. Dechová zkouška vykázala hodnotu přesahující 2,2 promile. U této nehody utrpěl řidič lehké zranění a byl převezen k ošetření do nemocnice," uvedla policejní mluvčí.

K další nehodě způsobené pod vlivem alkoholu vyjížděli policisté ve čtvrtek po 22. hodině do ulice Čelakovského v Bruntálu. Do protisměru zde s citroënem vjel 39letý řidič, opět pod vlivem alkoholu.

"Přední částí automobilu narazil do zaparkovaného vozidla Fiat. Po střetu z místa ujel, což viděla majitelka poškozeného vozidla, která vyhlédla z okna domu. Věc oznámila policistům, kteří poškozené vozidlo Citroen nalezli. Srovnáním poškození u obou vozidel bylo určeno, že mezi nimi došlo ke střetu. Na místo se dostavil majitel, který uváděl, že ne nehodě nemá účast. Z jeho dechu byl cítit alkohol. Policistům uvedl, že vypil dvě piva. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili opakovaně hodnoty blízké dvěma promile," dodala Pavla Jiroušková.

Všichni výše uvedení řidiči jsou podezřelí z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí jim trest odnětí svobody až do výše tří let. "Policisté i nadále provádí kontroly řidičů, zda dodržují všechna pravidla silničního provozu," uvedla na závěr mluvčí.